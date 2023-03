Starbucks findet man in Riyadh an jeder nach Middle East gefunden hat. 2017 in London von Alexandra Miller gegründet, ist die Kette mit seinen pastellfarbigen Cafés nun in neun Städten – London, Edinburgh, Paris, Mailand, Kuwait, Riyadh, Jeddah, Doha und Dubai – vertreten.

Die EL&N Cafés sind individuell eingerichtet, jeder Platz bietet ein anderes (Selfie-)Motiv. Ikonische Blumenwände, das pinkfarbene Dekor und die passenden Drinks – EL&N bietet alles, was Instagram-Influencer und solche, die es gern wären, für ihre Motive benötigen. Aus Digital Signage-Sicht sind die digitalen Menüboards und im Café im Shopping Center Riyadh Front die stilisierte Wand mit Röhrenmonitoren erwähnenswert.