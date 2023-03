Brightsign Digital Signage Mediaplayer und die Grassfish CMS-Plattform werden in BMW-Autohäusern weltweit eingesetzt. Doch die lilafarbenen Mediaplayer kommen auch konzernweit in der BMW Group für Internal Communication Anwendungen zum Einsatz, allerdings mit Brightauthor als CMS. Eingesetzt werden Brightsign-Player sowohl als externer Mediaplayer für Videowalls als auch OPS-Players und kleine Bluefin Touchscreens mit Brightsign SoC.

Der Münchner Automobilhersteller durchläuft derzeit wie die ganze Branche eine radikale Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion und eine digitale Transformation seiner Vertriebs- und Marketingfunktionen. Um die Mitarbeiter für diesen weitreichenden Veränderungsprozess zu begeistern, bedarf es interner Kommunikationssysteme wie Digital Signage.

Seit fast einem Jahrzehnt setzt BMW auf ein weltweites Netzwerk von BrightSign Digital Signage-Systemen in seinen Büros und Produktionsstätten, um mit den Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Dieses Netzwerk wächst zur Zeit schnell weiter.

Digital Signage Use-Cases entwickelten sich – Zunehmend vielfältiger Inhalt

Ursprünglich zeigte die BMW Group nur statische Bilder und Videos, aber in den letzten fünf Jahren ist der Bedarf an dynamischen Inhalten wie Intranetseiten, API-Verbindungen zu B2B-Onlineplattformen, RSS-Feeds und Live-Qualitätsindikatoren stark gestiegen.

Weltweit kommuniziert die BMW Group über eine große Anzahl von Live-Dashboards, die den Vergleich zwischen Erfolgen und Zielen in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Produktion, Vertrieb und Produktentwicklung zeigen. Die Digital Signage Videowalls auf Basis von BrightSign XT1144-Player, visualisieren ob die erforderliche Anzahl von Lackschichten während einer Schicht am Produktionsband aufgetragen wurde oder wie sich der Verkauf bestimmter Produkte in verschiedenen Regionen entwickelt.

Frische Ideen und praktische Anwendungen

Bereits ein Viertel aller BMW Group Inhalte sind bereits Business Critical und der Anteil wächst ständig weiter. Ergänzend im Content Mix setzt die BMW Group auf Sicherheitshinweise, Motivationsfilme, Werbevideos und Ankündigungen der Personalabteilung und zahlreicher anderer Teams. Digital Signage Touchpoints sind bei Unternehmen wie BMW besonders wichtig, da ein Großteil der Mitarbeiter in der Produktion keinen Arbeitsplatz mit Zugriff auf das Intranet hat. Digital Signage stellen daher sicher, dass die Kommunikation visuell, ansprechend und für alle leicht zugänglich ist.

Die Mitarbeiter der BMW Group können Konferenzräume auf der ganzen Welt über einen der vielen verfügbaren interaktiven Bluefin-Touchscreens mit integriertem Brightsign-SoC buchen. Mit dem RoomNext-System können die Mitarbeiter herausfinden, ob ein Raum frei ist, und diesen dann direkt am Touchscreen, per Mobiltelefon über einen QR-Code auf dem Türschild oder auf der RoomNext Plattform selbst reservieren. Weitere Internal Communication Anwendungen in Planung sind ein Notfall-Benachrichtigungssystem für die Werksfeuerwehr der BMW Group bei Einbruch- oder Feueralarm.

Digital Signage stabil und sicher

Mitarbeiter der BMW Group erstellen Digital Signage Inhalte über Brighsigns eigenes CMS BrightAuthor. Das gesamte Netzwerk läuft auf der BrightSign Network Enterprise Edition (BSNEE), die im Rechenzentrum der BMW Group gehostet wird.