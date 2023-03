Der 100 Milliarden US Dollar schwere asiatische AV-Markt wächst jedes Jahr mit hohen einstelligen Raten. Die Infocomm Asia bietet AV-Unternehmen aus Europa und dem Rest der Welt einen Einstiegsplattform in diesen riesigen Markt. Richard Tan, Executive Director von Infocomm Asia, spricht im invidis-Interview über das Geschäftspotenzial, das in dieser Region liegt.

Der Staat als hochkarätiger Kunde

Die wichtigsten Märkte in der APAC-Region sind China, Indien und der Rest Südostasiens. Allein China repräsentiert einen Marktwert von 75 Milliarden USD mit einem jährlichen Wachstum von 7,5 Prozent in den nächsten fünf Jahren, wie Richard Tan prognostiziert. Indien und der südostasiatische Raum weisen sogar noch höhere Wachstumsraten auf. Ein wichtiger Motor sind staatliche Infrastrukturinvestitionen. Richard Tan erklärt, dass Flughafenprojekte beispielsweise oft Ausgaben in Höhe von mehreren 10 Millionen Dollar für AV-Technologie nach sich ziehen.

Infocomm Southeast Asia als Tor zur Region

Als Geschäftsplattformen in dieser Region veranstaltet die Infocomm drei Messen: für China vom 19. bis 21. Juli, für Indien in der letzten Oktoberwoche und vom 24. bis 26. Mai für Südostasien. Die Infocomm Southeast Asia, die 2019 das erste Mal in Bangkok stattfand, entwickelt sich mehr und mehr zur Schlüsselveranstaltung für die gesamte APAC-Region. invidis wird mit dem Digital Signage Summit Asia ebenfalls an der Veranstaltung beteiligt sein.

Das Interview mit Richard Tan ist auf Youtube veröffentlicht.