Die DSS Europe 2023 (5-6 Juli) wird unsere Jubiläums-Konferenz. Zum 50. lädt invidis die Digital Signage und DooH-Branche, Agenturen und Endkunden zur DSS. Ein spezieller Anlass den wir groß feiern werden. Das Leitthema der DSS Europe 2023 with Engaging Experiences – Concepts. Content and Creation. Aber auch Vorträge und Panel Discussions rund um die Zukunft von Software, IT-Security, Green Signage und Business Critical werden auf vier Bühnen an zwei Tagen präsentiert. Und natürlich erscheint zur DSS Europe auch die neueste Ausgabe der Branchenbibel invidis Jahrbuch.

Jetzt also schon einmal den Termin vormerken: 5-6 Juli 2023 in München

Wir suchen auch noch Speaker und Panel Teilnehmer für unser DSS Europe Programm. Wie immer suchen wir Qualität, Thought-Leadership und Innovation. Präsentationsslots lassen sich bei invidis und der DSS nicht kaufen.

DSS Premiere in Asien

Erstmals findet eine DSS Konferenz auch in Asien statt. Am 25. Mai veranstaltet invidis die DSS Asia 2023 im Rahmen der Infocomm Asia in Bangkok (der ISE Schwesterveranstaltung in Asien). Marktforscher erwartet in den nächsten Jahren die höchsten Digital Signage und ProAV Wachstumsraten für die Region ASEAN – das Gegenstück zur Europäischen Union in Südostasien.

Wir suchen für Bangkok auch noch Speaker die gemeinsam mit Kunden auf unserer Retail-Konferenz präsentieren möchten.

Nordamerika – weltweit größter Digital Signage Markt

Auf der Infocomm 23 in Orlando veranstaltet invidis bereits im zweiten Jahr das Digital Signage Luncheon im Auftrag von Avixa. Teilnehmer des invidis Power Lunch erhalten in 90 Minuten am Mittwoch 14. Juni die neusten Marktupdates zu den USA und Kanada, präsentiert von den Experten von invidis und Sixteen-Nine.