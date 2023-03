Für Outdoor-Marken wird ein authentischer, überzeugender Retail-Auftritt immer wichtiger – inklusive Digital Signage. Das gilt auch für Jack Wolfksin. Mit mehr als 500 Stores und 1.400 Mitarbeitern in Europa und Asien setzt die Marke auf Erlebniswelten für seine Premium-Outdoor-Kollektionen.

Im vergangenen Jahr rüstete die Marke daher seinen Flagshipstore in Frankfurt am Main auf – auch in digitaler Hinsicht. Hierfür holte sich das Unternehmen Unterstützung von pilot Screentime, die unter anderem schon für die Digital Signage-Integration in der Düsseldorfer Filiale verantwortlich waren.

Philips-LED und -Display

Als Hardwarepartner zog PPDS mit ins Retail-Abenteuer. Somit ist der neue Store mit einer 7,5 Quadratmeter großen LED-Videowand der Philips L-Line 7000 Serie ausgestattet. Die Wall ist so positioniert, um sowohl Passanten in den Store zu bringen als auch die Kundschaft zu aktivieren. Zusätzlich kommuniziert ein Signage-Display der Philips Q-Line mit 55 Zoll die Nachhaltigkeitsmerkmale des Stores und seiner Produkte. Beide Screens wurden in das Content-Management-System des Stores integriert, das außerdem interaktive Touchscreens und Storytelling-Touchpoints – wie ein digitales Lagerfeuer, das aus Displays besteht – umfasst.

Damian Rodgett, CEO von pilot Screentime kommentiert: „Die Vertriebskonzepte für digitale POS, die wir für Jack Wolfskin in den Flagship-Stores entwickelt haben, wurden so konzipiert, dass das Einkaufserlebnis noch emotionaler wird. Die Kombination aus LED-Displays, Digital Signage-Bildschirmen, innovativen Touchpoints, wie dem Lagerfeuer, und Touchtablets hinterlassen bei den Kund:innen am POS einen bleibenden Eindruck, nachdem der Sektor für Outdoor-Bekleidung immer stärkerem Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist. Dies ist ein gutes Beispiel für den neuen Maßstab für Vertrieb und Marketing im Bereich POS: mit minimalen Investitionen maximale Wirkung beim Kunden erzielen.“

Laut PPDS kann dank des modularen Designs die LED-Wand, die aus 30 Einheiten besteht, unkompliziert umgestaltet werden, indem Panels hinzugefügt oder entfernt werden.