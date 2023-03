Jeddah Fluginformation in XXL

Bekannt ist Jeddah für das Hajj-Terminal als Gateway für Mekka – eine offene Zeltdach-Konstruktion die für wenige Tage im Jahr zur Hajj zum verkehrsreichsten Terminal der Welt wird.

Doch aus Digital Signage und DooH Sicht ist das neue Terminal 1 des King Abdulaziz International Airport im saudischen Jeddah weitaus interessanter. Mit 810.000 m² Nutzfläche ist das 2019 eröffnete Terminal 1 am Flughafen Jeddah eines der weltweit größten Flughafenterminals.

Digital am Limit

Passend zum riesigen Terminal sind auch die großformartigen FIDS-Displays – mit 85“ hochkant die größten Reisenden Informationsscreens die wir an Flughäfen bisher gesehen haben. Doch in Jeddah reichen selbst XXL-FIDS nicht aus – denn der Großteil der Passagiere in Jeddah sind reiseunerfahrene Mekka-Pilger. Der Flughafenbetreiber setzt daher zusätzlich auf unzähliges Informationspersonal, die neben den Screens positioniert individuell den Weg zeigen.

IPTV-Streaming Sonderprogramm

Der speziellen Pilger-Zielgruppe geschuldet ist das Airport-TV Programm, das auf separaten Displays in den Wartezonen an den Gates gestreamt wird. Live aus Mekka zeigt der Livefeed wie Pilger das Heiligtum des Islams, die Kaaba umlaufen.