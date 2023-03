Marktausblick In rund 10 Jahren dominiert LED

Angetrieben von LED befindet sich die Industrie der Professional Displays immer noch im Wachstum. Doch für Projektion und LED ist das Aus noch lange nicht da: Bis 2026 wird LCD noch einen Marktanteil von 51 Prozent haben; Projektion wird die nächsten Jahre ein 4,5-Millarden-Dollar-Markt bleiben. So lauten die Erkenntnisse, die Ted Romanowitz aus seinen Marktanalysen trifft. Er ist Principle Analyst beim Marktforschungsunternehmen Futuresourse und war während der ISE zu Gast im invidis-Studio.

In spätestens einem Jahrzehnt wird LED dann am Professional-Display-Markt dominieren, sagt Ted Romanowitz. Dafür muss aber „wahre MicroLED“, also solche, die mit Massentransfer-Produktionstechnologie hergestellt werden kann, auch mit einem kleinen Pixelpitch von etwa 0,5 Millimeter wettbewerbsfähig verfügbar sein.

Im invidis-Interview teilt Ted Romanowitz diese und weitere Analysen für 2023 und die kommenden Jahre.