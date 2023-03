Der US-amerikanische Anbieter von EV-Ladetechnik Iotecha stellt gemeinsam mit der Palmer Digital Group und Samsung eine neue EV-Ladesäule mit integriertem DooH-Display vor. Das Kioskmodell von Palmer Digital kommt mit einem oder zwei Displays der OH-Serie von Samsung. Die Displays sind in der 55-Zoll-Variante im Hochformat in den Kiosk integriert. Mit einer Helligkeit von mehr als 3.500 Nits und IP56 sind sie auf den 24/7-Outdoor-Betrieb ausgelegt. Wie die Betreiber die Displays nutzen – für DooH oder Eigenpromotion – ist ihnen selbst überlassen.

„Durch die Zusammenarbeit mit der Palmer Digital Group und Iotecha sind wir in der Lage, gemeinsam eine einzigartige Umgebung zu schaffen, die den Fahrer auf einer tieferen Ebene anspricht, während er sein Fahrzeug auflädt. Die Verbindung von fesselnden Inhalten mit hochwertigen Displays revolutioniert das Erlebnis von Elektrofahrzeugen, und wir stehen erst am Anfang“, sagt David Phelps, Head of Product Management, Display Division bei Samsung Electronics America.

Die Iotecha-Säulen haben eine maximale Leistung von 19,2 Kilowatt bei 60 Ampere pro Ladeanschluss. Mit der IoT.on-Cloud und Edge-Services können Betreiber die Ladesäulen aus der Ferne überwachen, konfigurieren und aktualisieren. Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale ist laut Iotecha die ISO/IEC 15118-Interoperabilität, mit der sich Probleme aus der Ferne beheben lassen. Auch Plug and Charge unterstützt der EV-Charging-Kiosk.