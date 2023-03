Peerless-AV hat angekündigt, dass seine Smart-City-Kioske der neuesten Generation nun international verfügbar sind. Das Unternehmen stellte die Produkte erstmals auf der ISE 2023 der Öffentlichkeit vor.

Den Outdoor-Kiosk mit 55-Zoll-Xtreme-Displays gibt es in einer einseitigen – KOP55XHB-EUK – und einer zweiseitigen Variante – KOP55XHB2-EUK. Die beiden Screens der zweiseitigen Variante können Inhalte unabhängig voneinander wiedergeben oder über eine doppelte Einspeisung betrieben werden.

Die Kioske eignen sich laut Peerless-AV für eine Vielzahl von Branchen, darunter Einzelhandel, Behörden, Verkehr und Besucherattraktionen.

„Unsere Smart City Kiosks waren in der EMEA-Region und auf den internationalen Märkten sehr erfolgreich, und nach der positiven Resonanz auf der ISE in Barcelona sind nun auch diese Modelle der neuen Generation sehr gefragt“, kommentiert Keith Dutch, Managing Director EMEA bei Peerless-AV. „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass sowohl die einseitigen als auch die zweiseitigen Modelle jetzt weltweit bestellbar sind. Sie bieten ein attraktives, flexibles und funktionales Upgrade für Digital Signage im Außenbereich für alle Endverbraucherorganisationen, die eine bestehende statische oder wenig engagierte Beschilderungslösung in städtischen Gebieten ersetzen möchten.“

Das nächste Mal live zu sehen sind die Smart-City-Kioske beim AV Showcase by Peerless-AV in Lord’s, am 16. und 17. Mai 2023.