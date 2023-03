Digital Signage und DooH Screens sollen auffallen – die Daseinsberechtigung für Displays. Seit Jahren wächst die Durchschnittsgröße von Displays. Lag der Standard vor fünf Jahren noch zwischen 40-49“ messen Digital Signage Screens heute in der Regel zwischen 50-60“, oft auch noch erheblich größer. Doch Größe ist nicht alles, die Sichtbarkeit macht den Unterschied.

Kreativität ist gefragt um auch mit kleineren Screens die gewünscht Aufmerksamkeit zu erzielen – Beispiele dafür fanden wir in der saudischen Hauptstadt Riyadh. Die Optikerkette Magrabi setzt schon seit Jahren in Stores in der UAE und anderen Golfstaaten auf von der Decke abgehangene Displays. Die recht kleinen – nach aktuellen Maßstäben wohl zu kleinen Displays – wurden in L-förmige Deckenelemente integriert und sollen eine Fernwirkung erzielen. Der Vorteil: die Displays verstellen nicht den Weg auf die Waren, Nachteil: sie sind für Kunden im Store nur wenig sichtbar.

Dagegen setzt das Warenhaus Westerly auf eine ganze Reihe von abgehängten Digital Signage Displays in der Sichtachse des Eingangsbereichs. Die im Vergleich zu Magrabi größeren und doppelseitigen Displays schaffen durch ihre Anordnung eine kreative digitale Leinwand ohne dabei die Inszenierung auf der Fläche zu behindern. Von der Decke in die Wand wanderte in der Brillenabteilung von Westerly die Digital Signage Flächen. Vollflächige LED bringen als Hintergrund der ausgestellte Ware Dynamik in die Auslagen.

Digital Signage einmal erfrischend anders.