Der französische Sportartikel-Hersteller und -Händler Decathlon steigerte 2022 seinen Umsatz in Deutschland. Für das vergangenen Geschäftsjahr meldete Decathlon einen Umsatz von 893 Millionen Euro. Im Vergleich zu 700 Millionen Euro Umsatz vom Vorjahr entspricht das einem Plus von 28,4 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) beträgt 30,1 Millionen Euro – ein leichter Rückgang gegenüber den 30,9 Millionen Euro von 2021.

In Deutschland hatte Decathlon 2022 drei neue Filialen in Augsburg, Stuttgart und Münster eröffnet. Zum Jahresende kam der Sport-Retailer damit auf 85 Stores. In den Ausbau und die Modernisierung des stationären Handels investierte er 38 Millionen Euro. Für 2023 kündigte Decathlon bereits vier weitere Filialen an – Aachen, Hamburg-Oststeinbek, Mainz und Elmshorn – und will 50 Millionen in die Standortentwicklung investieren.

2022: Ausbau des Circularity Service

Das Geschäft mit gebrauchten Produkten und der Ecodesign-Linie will Decathlon 2023 weiter ausbauen. Besonders das Rückkauf-Angebot hatte der Konzern 2022 groß vermarktet. Decathlon kauft gebrauchte Artikel von den Kunden wieder zurück – 20.000 davon konnten in den Filialen wiederverkauft werden. Dazu kommen 15.000 Reparaturen, die Decathlon in den eigenen Werkstätten und Service Points durchführte. Die Ecodesign-Linie hatte 2022 einen Umsatzanteil von 30 Prozent; dieses Jahr soll er auf 35 Prozent gesteigert werden.

2023: Upgrade der Shopping-App

Der E-Commerce hatte vergangenes Jahr einen Umsatzanteil von 28 Prozent. Im Onlineshop weitete Decathlon seine Services aus und verbesserte die persönliche Kundenansprache, unter anderem mit Guided Selling. Außerdem integrierte Decathlon den Rückkauf-Service in den Onlineshop und führte die Lieferoption per Lastenrad ein. „Decathlon.de ist bereits seit 2009 online und eine wichtige Säule für uns, doch der Ausbau weiterer digitaler Angebote ist ebenso wichtig”, sagt Florian Bischoff, Chief Digital Officer. “2023 investieren wir in unsere Shopping-App, denn immer mehr Menschen shoppen mit ihrem Smartphone. Auf dieses Kundenverhalten möchten wir in der Zukunft verstärkt eingehen.”

In Deutschland beschäftigt Decathlon aktuell 5.520 Mitarbeiter; 76,9 Prozent davon sind Filialmitarbeiter. Die neue Arbeitgeberpositionierung unter dem Slogan „Decathlon ist Euphorie. Erlebe uns, um es zu spüren“ soll dem Konzern helfen, neue Talente zu gewinnen. Deutschlandweit führte Decathlon eine 4-zu-1-Regelung für mobiles Arbeiten und die Möglichkeit einer vierwöchigen Auszeit ein. Neben den 85 Stores hat Decathlon in Deutschland auch zwei Logistikzentren und vier Campus-Standorte.