Der Integrator Mood Media übernimmt Vibenomics, Anbieter einer Retail-Media-Plattform. Damit will Mood Media sein Instore-Media-Angebot erweitern und zum führenden Anbieter von Instore-Erlebnissen werden. Mood Media stattet Stores über eine Cloud-basierte Content-Plattform mit Instore-Musik, Digital Signage und Duftmarketing aus. Die Softwarelösungen des Integrators finden sich bereits in rund 500.000 Geschäftsstandorten in mehr als 140 Ländern. Nun soll das programmatische Vermarktungs-Angebot von Vibenomics in die Cloud-Plattform integriert werden.

Retailer sollen zukünftig über eine einzige Plattform auf alle digitalen Inhalte vor Ort zugreifen, sie ausspielen, messen und auswerten können. „Vereinfacht gesagt, ist es unser Ziel, der führende, durchgängig Cloud-fähige Anbieter von vollständig integrierten On-Premise-Medienerlebnissen zu sein. Die Kombination mit Vibenomics und ihrem hervorragenden Management-Team ermöglicht es uns, diesen Weg zu beschleunigen“, sagt Malcolm McRoberts, CEO von Mood Media.

„Der Zusammenschluss mit Mood ist ein wichtiger Schritt in Richtung Innovation der Einzelhandelsmedien. Sie ermöglicht es Vibenomics, unsere Reichweite und die unserer Werbepartner und Mediennetzwerke massiv auszuweiten und gleichzeitig dem Einzelhandelsmarkt ein höheres Maß an Raffinesse zu bieten“, sagt Brent Oakley, CEO von Vibenomics.

Mood Media setzt darauf, dass Instore-Werbung in den nächsten Jahren einen großen Boom erfahren wird. Das Unternehmen stützt sich dabei auf eine Prognose, dass 2024 bereits 17,2 Prozent aller Werbeausgaben in den USA in Retail-Media-Netzwerke fließen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion gaben die Unternehmen nicht bekannt.