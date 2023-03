Rewe eröffnet seinen vierten Pick-&-Go-Store: In der Kölner Domstadt-Filiale können Kunden jetzt auf Wunsch ohne Bezahlvorgang einkaufen. Mit 600 Quadratmetern ist der Store in der Luxemburger Straße laut Rewe der größte hybride Supermarkt Deutschlands. Die Kasse wird durch Computer-Vision-Technologie von Trigo Vision ersetzt: Kamera- und Gewichtssensoren erkennen, wenn Produkte im Einkaufskorb landen. Die Sensoren senden diese Daten an die Trigo-Vision-Plattform. Diese Technologie kommt bereits in den Hybrid-Märkten Köln und Berlin sowie im rein autonomen Markt in München zum Einsatz.

Die größte Neuerung der Domstadt-Filiale ist die Salatbar: Auch individuell zusammengestellte Salate müssen Kunden nicht mehr an der Kasse bezahlen. Entscheiden sie sich für die Checkout-freie Option, melden sie sich per Pick & Go-App an der Eingangsschranke im Markt an. Wenn sie den Markt verlassen, erscheint die Rechnung in der App. Der Betrag wird über Paypal, Google Pay, Apple Pay oder Kreditkarte abgebucht.

Das Pick & Go-Konzept befindet sich nach wie vor in der Testphase. Hanno Rieger, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Region West, sagt: „Die Eröffnung des größten hybriden Markts auf der Luxemburger Straße in Köln ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Einkaufserlebnis von morgen.“ Er sieht im autonomen Einkaufen eine zeitsparende Alternative zum herkömmlichen Shopping.