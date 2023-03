Pixoul Gaming ist ein neue immersive Spielewelt in Abu Dhabi, die Ende 2022 eröffnete. Mit einer VR-Gaming-Zone, E-Sports-Arena und E-Sports-Akademie will Managing Director Paul Hamilton hier die Gamer-Elite im Nahen Osten anziehen. Nicht nur die verschiedenen Gaming-Zonen bieten eine immersive Experience, schon in der Eingangshalle wartet eine digitale Installation: ein gläserner Würfel, der außen und innen komplett mit Displays umhüllt ist und der auf einer drehenden Plattform steht. Da Pixoul eine VR-Attraktion handelt, sollte in der Eingangshalle ein eindrucksvolles Display stehen, das Spiele repräsentiert, die selbst weitgehend unsichtbar sind.

Der Glaskubus ist mit insgesamt 123 LG-Displays bestückt – teilweise in 55, teilweise in 45 Zoll. Von außen ist der Würfel mit Animationen bespielt. Betritt man das Innere des Würfels, beginnt eine dreiminütige Show: Ein virtueller Roboter erklärt, was in der virtuellen Welt von Pixoul wartet. Dabei verstärkt die sich langsam drehende Plattform den immersiven Effekt.

Digital Signage-Expertise aus Dubai

Digicomm, ein in Dubai ansässiges Digitalstudio, baute dieses Konstrukt nach der Idee von Paul Hamilton und seinem Team. Um die LG-Displays zu bespielen, installierte Digicomm 38 Brightsign-Mediaplayer. Die Drehplattform und das Skelett des Würfels ließ man in Dubai fertigen. Die Systemintegration übernahm ein siebenköpfiges Team von Digicomm. Auch den Content auf der Außenseite produzierte das Studio. Die Show im Inneren entwickelten die Spieldesigner von Robocom VR, die Pixoul auch für die übrigen Gaming-Zonen beauftragte.

„Eine Struktur dieser Größe und dieses Gewichts, die sich auf einer Plattform dreht, mit dem gesamten Stromtransport und alles synchronisiert über so viele Bildschirme – das ist eine technische Meisterleistung“, sagt Abdul Bakhrani, CEO von Digicomm. Etwas ähnliches gibt es nach seinem Wissen noch nirgendwo. Solche Ideen würden aber zu Paul Hamilton passen. Abdul Bakhrani kennt den Pixoul-Managing-Director schon aus früherer Zusammenarbeit: „Er liebt es, Dinge zu tun, die noch nie zuvor gemacht wurden. Dinge, die supercool sind. Und wir lieben es, ihm dabei zu helfen.“

Brightsign-Player triggern Surround Sound

Im Inneren sind die Brightsign-Player so synchronisiert, dass die Audioinhalte immer von dort kommen, wo der Roboter auf dem Bildschirm erscheint. „Das bringt die Leute dazu, sich umzudrehen und in die richtige Richtung zu schauen“, erklärt Abdul Bakhrani. „Das Soundsystem ist hervorragend, mit Subwoofern, die der Stimme des Roboters eine Menge Bass verleihen, aber der clevere Teil ist die Nutzung der Brightsign-Funktionalität, um sie von Spieler zu Spieler zu bewegen.“ Die Mediaplayer sind lüfterlos und klein, sodass sie zwischen den Displays installiert sind.

Pixoul hatte sich nach einer Ausschreibung für Digicomm entschieden. Neben der Kosteneffizienz der vorgeschlagenen Lösung überzeugte der Systemintegrator mit seinem End-to-End-Service, einschließlich Design, Hardware und Inhalt. Außerdem konnte Digicomm das Projekt in 45 Tagen liefern. Eine Herausforderung bei diesem Zeitrahmen stellte vor allem der Einbau der 6 Meter langen Drehplattform dar: Die Bodenaussperrung ließ nur zwei Millimeter Fehlertoleranz zu.

Paul Hamilton zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Der Kopf hinter Pixoul ist auch General Manager des Nationalen Aquariums von Abu Dhabi, das sich direkt neben Pixoul am Al Qana Yachthafen befindet. 2016 arbeitete er mit Digicomm und Brightsign für eine Ausstellung im Aquarium zusammen, die aus 91 Displays und einem interaktiven digitalen Haikäfig bestand.

Der Nahe Osten ist keine Digital Signage-Wüste Digicomm aus Dubai setzt kreative Digitalprojekte im gesamten Nahen Osten um. Am Bahrain Airport schuf das Team von Abdul Bakhrani diesen doppelten Forced-Perspective-Screen. Auch der digitale Glasboden im 125. Stockwerk des Burj Khalifa ist ein Installation von Digicomm.