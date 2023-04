Eigentlich kann es Apple nicht schön genug sein – die Stores gleichen Markentempel, große Glasfassaden, freistehende Treppen und elegant integrierte MicroLED zeichnen Apple Stores weltweit aus. Im neusten Store in Mumbai kommt erstmals eine riesige Photovoltaikanlage dazu, um auch in Indien einen CO2-freien Geschäftsbetrieb zu ermöglichen.

Die Solarzellenanlage befindet sich versteckt auf der Rückseite des Stores, auch weil sie riesige Ausmaße annimmt. An den meisten anderen Standorten kann Apple grünen Strom über Netzbetreiber einkaufen, in Indien wird der grüne Strom selber produziert. Ob die Anlage wirklich ausreicht um den gesamten Store mit Klimaanlage, MicroLED und Co zu betreiben, erläutert Apple nicht.