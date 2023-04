Der weltgrößte Roboterhersteller Fanuc, der Backofenhersteller Wiesheu und der Retail-Spezialist Wanzl haben gemeinsam das automatische System Bakisto entwickelt. Künftig sollen mit Bakisto Mitarbeiter von Supermärkten und Discountern entlastet und Lebensmittelverschwendung reduziert werden. Dabei übernimmt ein Roboter wichtige Arbeitsschritte vom Belegen des Backblechs über die Eingabe und Entnahme des Blechs aus dem Ofen bis hin zum Bestücken der Auslagen.

Marktanalysen zeigen das der zunehmende Fachkräftemangel das Interesse an Robotern auch außerhalb der Industrie – vor allem im Handel und Handwerk – wachsen lässt, wo bisher viele Arbeitsschritte manuell laufen. Davon würden nicht zuletzt auch die Beschäftigten profitieren, zum Beispiel durch attraktivere Arbeitszeiten. Im Falle von Bakisto etwa beginnt ein kollaborativer Roboter (Cobot) bei entsprechender Programmierung frühmorgens selbständig zu backen – und die Mitarbeiter können länger schlafen.

Künstliche Intelligenz bestimmt Produktionsmenge

Auch gegen Lebensmittelverschwendung hilft das Robotersystem. Denn Bakisto setzt auch künstliche Intelligenz und berechnet wie viele Brötchen, Brezeln oder Croissants im Tagesverlauf voraussichtlich nachgefragt werden, bereitet die Backwaren vor und holt sie zur richtigen Zeit aus dem Ofen. Verkaufsmengen sind stark abhängig vom Wetter, von Schulferien oder Veranstaltungen. Der neue Backroboter berücksichtigt diese Daten und backt entsprechende Mengen. Das vermeidet laut dem Anbieterkonsortium Stress für die Beschäftigten, weil sie nicht ständig die Auslagen und Öfen im Auge behalten müssten und sich auf andere Aufgaben konzentrieren könnten.

Ideal für digitale Menüboards Ein vollvernetzter Backshop bietet auch alle notwendigen Daten für intelligente Digital Signage Lösungen. Dank exaktem Warenbestand können verbundene Digital Signage Systeme die jeweils verfügbaren Backwaren anzeigen und mit dynamischen Pricing den Abverkauf optimieren

Der Trend zum Roboter in verschiedensten Wirtschaftsbereichen spiegelt sich in den Zahlen des Robotik-Verbands IFR. Allein 2021 wurden laut IFR weltweit 517.000 Roboter installiert, davon über 100.000 vom japanischen Hersteller Fanuc. Zwar liegt der Anteil der Cobots bislang im einstelligen prozentualen Bereich, doch die Wachstumsaussichten für diese kollaborativen Roboter sind gut. Weil sie gewöhnlich keine Schutzzäune benötigen und leicht zu programmieren sind, gelten Cobots als besonders flexibel und ermöglichen einen einfachen Einstieg in die Automatisierung. Im Bereich Service gibt es bereits Roboter-Barista, die Kunden live einen Espresso oder Latte Macchiato zubereiten.

So funktioniert Bakisto Bakisto besteht aus drei miteinander vernetzten Systemen: Einem kollaborierenden Roboter (Cobot) von Fanuc, dem Wanzl Backwaren-Verkaufsregal Bakeoff I mit AI und dem netzwerkfähigen Backofen Dibas Blue2 mit automatischem Be- und Entladesystem Traymotion von Wiesheu. Die KI im Bakeoff I errechnet basierend auf historischen Daten und dem aktuellen Bestand, wann wie viele Backwaren benötigt werden, und gibt diese Information in das System ein. Der Cobot holt die entsprechend mit Tiefkühl-Backwaren bestückten Backbleche aus der Kühlung, schiebt diese in den Transportwagen, der auf Schienen vor dem vorgeheizten Ofen platziert wird. Das Beladungssystem Traymotion zieht die beladenen Bleche ein, damit der Backvorgang gestartet werden kann. Nach dem Backen werden die Backbleche wieder zurück in den Transportwagen geschoben, der zur Seite gefahren wird. So können die Backwaren abkühlen, zudem ist Platz für die nächste Produktion. Anschließend befüllt der Cobot die vorgegebenen Fächer des Bakeoff I mit den fertig gebackenen und abgekühlten Backwaren. Dadurch wird die KI mit neuen Daten gefüttert und optimiert fortlaufend den Prozess.

