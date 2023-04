Die digitalen Tafelflügel von Heinekingmedia begeisterten bereits im März auf der Didacta, wo der Anbieter aus Hannover sie das erste Mal vorstellte. Da Lehrer oftmals noch analoge Schreibflächen für ihren Unterricht verwenden wollen, hat Heinekingmedia eine Hybridlösung entwickelt. Mit den digitalen Tafelflügeln lassen sich analoge Schreibinhalte ohne Medienbruch digitalisieren. Bei Schulleitern und Gemeinden fand das Konzept Anklang: Bereits 1.000 Vorbestellungen verzeichnet Heinekingmedia.

Die Whiteboard-Flügel ergänzen die digitale Tafel, die sich bereits in mehr als 11.000 deutschen Schulen befindet. Sie können entweder direkt an der Tafel oder an einer beliebigen Stelle im Raum aufgehängt werden. Geschriebene Inhalte lassen sich direkt auf den zentralen Screen übertragen. Die Flügel kommen in einem Zweier-Set: Mit der Splitscreen-Funktion können Lehrer und Schüler Notizen parallel an beiden Flügeln machen.

Läuft im Unterricht beispielsweise ein Lehrvideo auf der digitalen Tafel, können Lehrer oder Schüler währenddessen Notizen auf die Tafelflügel schreiben. Das funktioniert mit speziell mitgelieferten Whiteboardmarkern, einem Digitale-Tafel-Stift oder auch mit dem Finger. Ist das Lehrvideo vorbei, erscheinen die geschriebenen oder gezeichneten Inhalte auf dem Screen. Die Inhalte lassen sich dann bearbeiten oder ergänzen. Die Schüler erhalten das fertige Tafelbild via QR-Code oder als PDF auf ihre mobilen Endgeräte.

Die Tafelflügel sind mit digitalen Tafeln in den Größen 65 bis 86 Zoll jedes Herstellers kompatibel, sofern diese mit Windows 10 oder höher arbeiten. Sie sind ab sofort zu einem Preis ab 2.000 Euro verfügbar – bei Handelspartnern oder über die Website von Heinekingmedia. Erste Auslieferungen erfolgen laut Hersteller voraussichtlich ab Oktober 2023.