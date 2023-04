Im Schweizer DooH-Markt werden zur Zeit die Marktanteile neu verteilt. Die TX Group konsolidierte zum Jahreswechsel die Neo Advertising voll mit Goldbach Media und übernahm den Wettbewerber Clear Channel Schweiz. Livesystems wurde in der pandemiebedingten OoH-Krise im Sommer 2021 von der Schweizer Post übernommen. Stärkere Herausforderer für den Marktführer APG.

Zusätzlich verändert der Wechsel hin zu programmatischer Werbeplanung etablierte Prozesse und Metriken. Ohne Daten geht im DooH-Markt nichts mehr. So ist es stringent, dass auch Livesystems seine Leistungsdaten mit modernen Messmethoden neu erfassen ließ.

Das Marktforschungsinstitut Intervista wurde mit diesem umfangreichen Projekt beauftragt. Die Werbekontakte mit den mehr als 10.000 DooH-Screens von Livesystems wurden im Footprints-Panel von Intervista gemessen. Dieses Panel umfasst circa 3.000 Personen, welche die App Footprints Research auf ihren Smartphones installiert haben.

Livesystems vermarktet schweizweit mehr als 10.000 Screens im ÖPNV, an Tankstellen, in Parkhäusern und im öffentlichen Raum. Die DooH-Netzwerke erreichen wöchentlich rund 3,4 Millionen Personen (Nettoreichweite 50 Prozent) mit mehr als 23 Mio. Bruttokontakten.

App-basierte Messtechnologie

Für die verschiedenen Werbenetzwerke (ÖPNV, Tankstellen, Parkhäuser und im öffentlichen Raum) von Livesystems kommen in der App unterschiedliche Messtechnologien zum Einsatz: Kontakte mit Screens in öffentlichen Verkehrsmitteln und mit City Screens an Straßen und Plätzen wurden mit GPS-Tracking und Daten der Bewegungs- und Rotationssensoren des Smartphones genau erfasst. Instore-Werbekontakte sowie Kontakte an Zapfsäulen oder an mehrstöckigen Objekten wie zum Beispiel Bahnhöfen werden über Beacons, welche in den Bildschirmen von Livesystems integriert sind, registriert.

Die Werbekontakte sind sichtbarkeitsgewichtet. So soll laut Livesystems sichergestellt sein, dass Kriterien, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Kontaktqualität haben, bei der Berechnung der Kontaktwerte berücksichtigt werden – zum Beispiel Aufenthaltsdauer vor den Screens, Blickwinkel, Geschwindigkeit bei der Passage. Die Daten der Messung sind ab sofort im Planungstool Inventory Finder von Livesystems kostenlos und ohne Lizenz zugänglich. Die Daten werden halbjährlich, jeweils im Frühling und Herbst, aktualisiert.