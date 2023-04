LED-Fassaden an Hochhäusern sind in vielen Ländern bereits zum Standard geworden. Auch die kommerzielle Nutzung dieser für DooH-Kampagnen. Die spektakulärste und weltweit größte LED-Fassade ist die vom Burj Khalifa in Dubai – dem höchsten Gebäude der Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

China zählt mit fast 3.000 High-Rise-Gebäuden die weltweit meisten Hochhäuser der Welt, und führt auch das Ranking der Super-Tall Skyscapers (103) an. Fast alle neuen Super-Tall Skyscraper sind mit LED-Fassaden in einer oder anderen Form ausgestattet. Von niedrig auflösenden LED-Lichtern über synchronisierte LED-Installationen bis hin zu vollflächigen DooH-Screens.

Wie der invidis-Partner Sixteen-Nine entdeckte, setzte der Sportwagenhersteller Lotus zum 75-jährigen Firmenjubiläum erstmals zeitgleich auf eine DooH-Kampagne auf Hochausfassaden in einem ganzen Land. Der Automobilhersteller mit tiefen britischen Wurzeln ist heute ein Tochterunternehmen des chinesischen Automobilkonzerns Geely (unter anderem Volvo, Polestar und knapp 10 Prozent Anteil an Mercedes-Benz).

Zum Lotus-Jubiläum wurde eine Skyline-DooH-Kampagne in sieben chinesischen Großstädten geplant und gebucht, bei der die dynamisch adressierbaren LED-Fassadenelemente an Bürotürmen und anderen hohen Gebäuden genutzt wurden. Das charakteristische Gelb-Schwarz von Lotus dominierte für eine Nacht die Skylines von China.

Eine beeindruckende Kampagne, die so natürlich nicht in westlichen Metropolen möglich wäre. Nicht nur mangels Super-Tall Skyscrapers mit LED-Fassade, sondern auch aufgrund des Energieverbrauchs und insbesondere der Licht-Emission.

London: Lotus‘ erster globaler Showroom

Der Sportwagenhersteller eröffnete im vergangenen Herbst seinen ersten eigenen Showroom weltweit im feinen Londoner Stadtteil Mayfair direkt gegenüber vom Ritz Hotel. Der zweistöckige Showroom hat ausreichend Platz für eine Auswahl exklusiver Lotus-Supersportwagen und nutzt großflächig Digital Signage.

Viele der weltweit bekanntesten Automobil Premium- und Luxusmarken betreiben Showrooms im Londoner Stadtteil Mayfair. Seit Herbst auch die Geely-Tochter Lotus. Das Lotus Autohaus – das erste eigene überhaupt – ist der Leuchtturm der Marke und mit 450 Quadratmetern auf zwei Etagen für eine Marke mit drei Produkten sehr repräsentativ.

Das Erdgeschoss bietet Platz für drei Lotus-Fahrzeuge in einer spektakulären Umgebung mit großflächigen LED und beinhaltet auch einen Lotus-Merchandise-Store, eine VIP-Lounge sowie einen digitalen Lotus-Konfigurationsraum.