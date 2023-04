Der Spezialmittler Talon baut seine Rolle als globaler DooH-Spezialist weiter aus – neben dem angestammten Mediaagenturgeschäft erweitern die Engländer ihr Angebotsportfolio um die Kreativleistungen. Evolve zählt zu den führenden DooH-Kreativagenturen weltweit. Novus Canada dagegen ergänzt das angestammte Talon-Geschäft als etablierte DooH-Mediaagentur in Kanada.

Talon mit Hauptsitz in London und Büros in Dubai, Dublin, Frankfurt, Manchester, New York, San Diego, Nashville und Singapur entwickelt für globale Marken innovative DooH-Kampagnen auf globaler, nationaler und regionaler Ebene. Die europäischen Mittelstandsinvestoren Equistone Partners hatten Talon im vergangenen Jahr übernommen. Der Übernahme der beiden DooH-Spezialisten im Wert von 100 Mio. GBP (114 Mio. EUR) sollen weitere Transaktionen folgen.

DooH-Kreativagentur Evolve

Evolve wurde von Robin Hall und Danielle Austin gegründet und ist heute eine der führenden internationalen DooH-Spezialisten. Die Agentur arbeitet mit mehr als 300 Marken, Agenturen und Netzwerkbetreibern sowohl in Großbritannien als auch weltweit in 65 Märkten zusammen und wird von einem Managementteam mit Büros in London, Singapur und New York geleitet.

Die britische Agentur soll mit der Übernahme die globale Präsenz von Talon stärken – da Unernehmen hat in den vergangenen Monaten neue Standorte in Asien und dem Nahen Osten eröffnet – und mit Talon International zusammenarbeiten. Ohne unmittelbare Pläne zur Integration sollen die Kunden von Evolve nun Zugang zu den zusätzlichen Daten und technischen Plattformen von Talon erhalten.