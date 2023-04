Für eine Luxus-Sneaker-Auktion hat E-Bay seinen Online-Marktplatz mit einem physischen Pop-up-Store kombiniert. Anlässlich des neuen Films „Air“, der die Geburt des legendären Schuhs Air Jordan 1 erzählt, eröffnete das Unternehmen den ’85 Shop in Chicago. Kombiniert mit der Online-Auktionsseite konnten dort die Besucher Die Sammlerstücke begutachten, bevor sie auf E-Bay dafür bieten.

Im Bereich der Sammler-Sneakers positioniert sich E-Bay schon seit einiger Zeit als Handelsplattform – unter anderem durch Services wie der Echtheitsgarantie, einer 3D-Ansicht und einer Geld-zurück-Garantie. „Der Air Jordan 1 hat die Schuhwelt für immer verändert und die moderne Ära der Sneaker-Kultur eingeläutet“, kommentierte Garry Thaniel, Global GM of Sneakers bei E-Bay. „Der ’85 Shop gibt der Community die Möglichkeit, einen der kultigsten und langlebigsten Sneaker aller Zeiten zu feiern und selbst ein Stück Geschichte zu besitzen.“

Der ’85 Shop wurde in Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten Sneaker-Verkäufer auf E-Bay zusammengestellt, Jordan Geller von Shoezeum und Solestage. Zu sehen gab es im Store unter anderem eine komplette Sammlung von originalen 1985er Air Jordan 1 in allen Farbvarianten, in neuwertiges 1985er Air Jordan 1 „Chicago“ Muster, Original Nike-Turnschuhe aus dieser Zeit, die als Requisiten für den Film „Air“ verwendet wurden sowie begehrte Retro-Modelle von Jordan Brand, Nike, Adidas und Converse.

Die Online-Auktion startete am 5. April und läuft insgesamt zehn Tage. Den Chicago-Store konnten Interessierte am 6. und 7. April besuchen.

Bei seltenen Original-Sneakern gehen die Preise schnell in die Höhe: Sammler zahlen teilweise sechsstellige Summen für die Kult-Schuhe. Bei Items mit diesem Wert ist eine Verbindung mit einem Event oder einer außerordentlichen Location sinnvoll. Das beweist auch die invidis Case Study der IOT Gallery in Barcelona.