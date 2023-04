Die Geschichte bringt kuriose Zufälle – der Sehnsuchtstag für die Anti-Atombewegung verändert den Strommix in Deutschland. Auch wenn die letzten drei Atommeiler zuletzt nur noch zwischen 4-5% der Gesamtstromerzeugung beitrugen, waren sie doch ein zuverlässiger Contributor für ein planbare Grundlast. Es ist unbestritten das erneuerbare Energien der Weg in die Zukunft sind und im DACH-Raum besteht ein großer gesellschaftlicher Konsens. Ob der Abschaltzeitpunkts mitten in einer Energiekrise richtig ist, ist weitaus mehr umstritten.

Out of Home jetzt auch wieder nach 22h

In der öffentlichen Diskussion und in der medialen Berichterstattung ist das zeitgleiche Auslaufen der Energiesicherungsverordnung für kurzfristige Energiesparmaßnahmen (EnSikuMaÄV) fast untergegangen. Im Herbst 2022 wurde diese mit ungewohntem Chaos hektisch eingeführt um eine mögliche Energiekrise im Winter zu vermeiden. Nach einmaliger Verlängerung ist die EnSikuMa nun Geschichte. Die DooH-Branche kann aufatmen – denn digitale Werbeanlagen – sprich Displays und LEDs – dürfen jetzt auch nach 22h wieder weiter betrieben werden.

Wirtschaftlich konnte die Branche die Einschränkungen nach der Verabschiedung der zweiten, korrigierten Fassung von Ende September verkraften. Ab Mitternacht war eine Werbezeitenvermarktung sowieso nicht üblich, sodass es in der DooH-Vermarktung faktisch nur 2h täglich fehlten. Ob und wie die Out-of-Home Anlagen nun auch wieder nach 22h betrieben werden, bleibt abzuwarten.

Enttäuschung Einer aktuellen Einschätzung der Bundesnetzagentur zufolge war die EnSikuMa eine Enttäuschung. Nur um etwa 4% konnte der nationale Stromverbrauch reduziert werden, der Gasverbrauch konnte um 17,6% reduziert werden.

Ende gut – alles gut?

Auch wenn es rechtlich keinerlei Energiekrisen-Einschränkungen mehr gibt, hat sich die Gesellschaft doch verändert. Die Akzeptanz von hellleuchtenden Werbeträgern mitten in der Nacht wird sowohl von der öffentliche Hand als auch von der kritischen Öffentlichkeit gering sein.

Für die Out-of-Home Branche heißt es moderne Technologie zu nutzen um die Helligkeit der DooH-Screens dem Umgebungslicht kontinuierlich anzupassen, das spart nebenbei auch teuren grünen Strom. Ströer entwickelt zur Zeit sogar einen eigene LED-Lösung, die weitaus nachhaltiger als zur Zeit am Markt verfügbare Produkte sein soll.

Aber auch beleuchtete Plakatflächen, Citylights und Wechsler sollten in der tiefen Nacht abgeschaltet werden. Dafür sind größere Investitionen notwendig und die Umsetzung bei Hundertausenden von Plakatflächen wird einige Jahre in Anspruch nehmen.

Denn die Ampel-Bundesregierung und auch mögliche Nachfolgeregierungen werden nicht locker lassen. Eine zeitgleich verabschiedete Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSimiMaV) verpflichtet alle Unternehmen die Energieeffizienz zu verbessern. Auch wenn die Verordnung primär auf die Umsatzung wirtschaftlicher Energieeinsparmaßnahmen rund m Heizung und Klimaanlagen abzielt, können zukünftige Verordnungen und Gesetze auch weiter gefasst werden.

Die Zukunft von Out-of-Home ist Green & Smart City

Neben den wenig sichtbaren Energieeinsparungen im Betrieb und durch den Einsatz energieeffizienter Hardware, sind andere in der Öffentlichkeit beliebte Maßnahmen für Out-of-Home Branche weitaus wichtiger.

Experten sind sich einig das Städte zukünftig u.a. vor allem grün, lebenswert, kommunikativ und kühl verschattete Oasen bieten müssen. Out-of-Home hat hier viele Stadtmöblierungskonzepte die schnell zu realisieren sind und über integrierte (digitale) Werbeflächen finanziert werden können.

Out-of-Home kann die Wandlung der Städte in grüne, mehr lebenswerte Orte aktiv und energieeffizient voranbringen. Die Branche ist bereit, es fehlt aber oft noch der Mut bei Städten und Gemeinden für neue innovative Partnerschaften.