Nun ist es soweit, ab 1. September beschränkt die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen“ (hier der Originaltext) den Betrieb von Werbeanlagen im öffentlichen Raum. Die beiden gestern verabschiedeten Verordnungen sollen einen weiteren Beitrag zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland leisten. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine befindet sich Deutschland weiterhin in einer angespannten Gasversorgungslage.

Die Verordnung mit kurzfristmaßnahmen gilt bereits ab 1. September (kommende Woche Donnerstag) ersteinmal für sechs Monate (bis Ende Februar 2023) und schreibt neben vielen anderen Maßnahmen eine Nutzungseinschränkung von beleuchteten Werbeanlagen vor. Die Verordnung ist offensichtlich in großer Eile verfasst worden, denn die veröffentlichen Texte schreiben eine Nutzungseinschränkung von 22h bis 16 Uhr des Folgetages vor. Es sollte hier eigentlich 6 Uhr morgens heißen.

Nutzungseinschränkung beleuchteter Werbeanlagen Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen ist von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages untersagt. Dies gilt nicht, wenn die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren erforderlich ist und nicht kurz-fristig durch andere Maßnahmen ersetzt werden kann.

Für die Out-of-Home Branche sieht die Verordnung eine Ausnahme vor, die es Ströer, Wall & Co auch weiterhin ermöglichen könnte Werbeanlagen an Bushaltestellen, Bahnhöfen, Unterführungen auch nach 22h zu betreiben um die Sicherheit von Fahrgästen zu ermöglichen. Die meisten Verträge schreiben den Außenwerbeunternehmen explizit vor, hinterleuchtete Citylight-Poster und Screens bis in die Nacht zu betreiben um Fahrgästen mehr Sicherheit im Wartebereich zu geben, Ob und wie die Ausnahmeregelungen genutzt werden, wird der Herbst zeigen.

Für Digital Signage Screens in Schaufenstern – rein rechtlich auch Werbeanlagen lässt die Verordnung keine Ausnahmen zu, auch wenn die gefühlte Sicherheit in Fußgängerzonen auch von aktiven Digital Signage Screens nach Ladenschluss positiv beeinflusst wird.

Ob Integratoren oder Retailer, in den kommenden fünf Werktagen müssen noch Schaufensterscreens und auch von außen gut sichtbare – bzw. sichtbar lichtemittierende Digital Signage Installationen in Geschäftsräumen neu programmiert werden. Spätestens ab 22h müssen die Screens dunkel sein und um Sinne der Verordnung auch abgeschaltet sein. Schwarzer Content ist keine Alternative und gesellschaftlich auch nicht mehr akzeptiert.