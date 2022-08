Ob „LED-Leuchtwerbung ist ein Stromfresser“ oder „Reklametafeln verschlingen zu viel Strom“, die Sichtbarkeit von DooH im öffentlichen Straßenbild zeigt in Zeiten von Energiekrise seine negativen Seiten. Der öffentliche Druck wächst und dabei werden Fakten großzügig vermischt, wie ein aktueller Plus-Minus Beitrag des WDR. (Link). IT-Portale wie Golem fokussieren sich auf den Stromverbrauch (Link)

Für die WDR-Sendung hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI den DooH-Stromverbrauch schätzungsweise errechnet. Laut dem Institut verbrauchen die DooH-Medien bundesweit 113.000 Megawattstunden oder 113 Millionen Kilowattstunden – so viel Strom wie 28.000 Haushalte mit vier Personen. Die WDR-Redaktion zitiert aus zugespielten Wall-Unterlagen, dass 9-Quadratmeter-LED-Flächen etwa 100mal soviel Strom verbrauchen wie beleuchtete analoge Plakate. Die Sicht des FAW haben wir hier zusammengefasst.

Soweit sind die Fakten nachvollziehbar. Schwieriger wird es mit der Lichtverschmutzung der Innenstädte durch Out-of-Home-Werbeträger: Egal ob beleuchtet oder selbstleuchtend – Der massenweise Tod von Insekten durch künstliche Lichtquellen wird mit schlecht schlafenden Anwohnern in Verbindung gebracht, die dadurch laut WDR-Bericht einem höheren Krebsrisiko ausgesetzt sind. Der vom WDR interviewte Düsseldorfer Stadtrat prangert die langen nächtlichen Betriebszeiten der Werbeträger an. Laut FAW sind Ströer, Wall & Co aber von den Gemeinden und Städten vertraglich dazu verpflichtet, Werbeanlagen an Bus- und Bahnhaltestellen bis tief in die Nacht zu betreiben, um zusätzliche Sicherheit für die Fahrgäste und Bürger der Stadt zu gewährleisten.

Die Diskussionen werden sicher in den kommenden Tagen noch zunehmen – viel Arbeit für den FAW und seinen Geschäftsführer Kai Thäsler. Transparenz und Fakten sind wichtig, insbesondere in emotional aufgeladenen Situationen wie der derzeitigen.