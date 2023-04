Von Sharp/NEC USA wurden sie bereits Dezember 2022 angekündigt, jetzt präsentiert Sharp NEC Display Solutions Europe offiziell seine LED-Lösungen der FC-Serie. Die Chip-on-Board-Modelle sind in drei Pixelpitches erhältlich: 0,95; 1,2 und 1,5 Millimeter. Die FC-LEDs eignen sich für Indoor Signage in Meetingräumen und an stark frequentierten Orten, zum Beispiel an Bahnhöfen, Flughäfen, in Museen und Freizeiteinrichtungen.

Sharp/NEC hebt die Energieeffizienz der COB-Modelle hervor. Sie verbrauchen rund 40 Prozent weniger Strom als solche mit Standard-SMD-LED-Technologie. Zudem verfügen die FC-Produkte über tiefe Schwarztöne und einen Kontrast von bis zu 20.000:1.

Für die FC-Serie nutzt Sharp/NEC die bereits etablierten Gehäuse der F-Modelle. „Das bewährte Gehäusedesign im 16:9-Format unserer F-Modelle bringt Anwendern der FC-Serie eine Reihe von Vorteilen“, erklärt Nils Detje, Product Manager DV-LED Solutions bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Es ermöglicht ihnen die einfache und schnelle Installation von wandmontierten oder freistehenden LED-Flächen, die sich gleichzeitig leicht skalieren lassen. So können sie ganz flexibel einzigartige Oberflächenformen und -größen schaffen, die individuellen Anwendungsszenarien und den räumlichen Gegebenheiten entsprechen.“

Wie bei MicroLED üblich bietet auch Sharp/NEC mit der FC-Serie Front Access und den Austausch der Pixelkarten im laufenden Betrieb.