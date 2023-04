Ocean Outdoor bringt eine neue Version seiner Produktmarke Deepscreen auf den Markt. Deepscreen ist eine Technologie, die mithilfe von Forced Perspective – also rein über den Inhalt – Videokampagnen einen 3D-Effekt verleiht. Kampagnen, die Deepscreen verwenden, setzen stark darauf, dass sie auf Social Media geteilt werden und sich automatisch die Reichweite vergrößert. Mit Deepscreen Alive kommen jetzt Echtzeit-Reaktionen und 3D-Interaktivität in den Forced-Perspective-Werkzeugkasten dazu.

Die Interaktivität entsteht durch eine neu entwickelte Hardware- und Softwarekombination, die sich Ocean Vivus nennt. Sie enthält die Unreal Engine, ein Tool für Echtzeit-Rendering aus dem Gaming-Sektor. Die Deepscreen-Alive-Pakete umfassen vier Funktionen:

Deepscreen Alive Data

Alive Data rekrutiert verschiedene Datenquellen, damit der 3D-Spot durch umweltbedingte Auslöser getriggert wird. Die Szenen können sich zum Beispiel an wechselnde Lichtverhältnisse, Schatten und Reflexionen anpassen, je nach Tageszeit oder Wetterbedingungen wie Regen oder Wind. Auch andere externe Daten wie Live-Ergebnisse Medaillengewinne, Filmzeiten oder Markenwerbung kann die Deepscreen-Funktion mit einbeziehen. Die Daten erscheinen dann entweder direkt auf dem Screen oder lösen die Anzeige verschiedener 3D-Objekte aus.

Deepscreen Alive Play

Mit Alive Play kann sich das Publikum über ihr Smartphone die Kontrolle über den großen Screen übernehmen. Möglich wäre zum Beispiel ein Gaming-Szenario, wo die Spieler Preise gewinnen können. Oder die Erstellung eines personalisierten 3D-Autoprototypen.

Deepscreen Alive Collect

Alive Connect ermöglicht es Nutzern, 3D-Objekte von den Screens in Token-basierten Spielen zu greifen. Damit lassen sich beispielsweise NFT-Schatzsuchen erstellen, bei denen die Spieler virtuelle Token in ihren digitalen Geldbörsen sammeln. Diese lassen sich wiederum in den Geschäften der Marken oder online einlösen. Die Collect-Funktion betreibt Ocean in Partnerschaft mit Smartmedia Technologies.

Deepscreen Alive 4D

Mit Alive 4D baut Ocean verschiedene Spezialeffekte wie Audio, Gerüche oder Nebelschwaden in die Forced-Perspective-Kampagne ein.

Mit der weiterentwickelten Deepscreen-Technologie will Ocean Outdoor noch mehr Marken als Werbekunden gewinnen: „Um weiterhin Marktanteile zu gewinnen, ist es wichtig, unvergessliche Erlebnisse zu bieten, die langfristige Beziehungen und Markenbefürworter schaffen. Wenn Sie keinen Markenstatus haben, werden andere Kanäle nicht für Sie arbeiten“, sagt Catherine Morgan, Geschäftsführerin von Ocean Labs.

Deepscreen Alive ist auf 24 ausgewählten DooH-Displays in sieben Ländern verfügbar – darunter Großbritannien, die Niederlande und die skandinavischen Länder.

