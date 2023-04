Dekorative Kosmetik wie Nagellack, Rouge oder Lippenstift erlebt seit Ende der Pandemie wieder einen Boom. Insbesondere die Maskenpflicht und Homeoffice hatten den Absatz von Lippenstift & Co. einbrechen lassen. Im Nahen Osten hatte dekorative Kosmetik schon immer einen hohen Stellenwert für Frauen, insbesondere in islamisch geprägten Kulturen, wo ein großer Teil der Frauen Schleier trägt. So auch in Saudi Arabien – wo heute allerdings keine Pflicht zur Verschleierung besteht.

Beauty Marken wie L’Oreal, Dior und MAC setzen für ihre dekorative Kosmetik-Marken am POS oft auf knackige Farben und große Kontraste. Insbesondere Rot ist immer wieder beliebt – für Lippenstift oder Nagellack. Digital Signage ist fast immer integriert, um im großen Beauty Shop-in-Shop Allerlei herauszustechen.

So auch bei Givenchy in der Red Sea Mall in Jeddah. In einem komplett offenen Store in zentraler Lage präsentiert das französische Luxushaus die breite Palette an Beauty-Produkten. Zum Einsatz kommt ein zentrales Digital Signage-Display sowie LED-Screens ausschließlich im Quadrat. Auf der linken Seite wurde eine hochauflösende LED neben einem hinterleuchteten Poster installiert, beide in der gleichen Größe, edel mit einem dünnen Metallrahmen umrandet und mit LED hinterleuchtet.

Unser Hingucker ist einer aus 31 Quadraten zusammengesetzter LED-Screen – mit zwei größeren Quadraten als optisches Highlight. Das Setup ermöglicht sowohl das Abspielen von vorhandenem Standard-16:9-Content als auch für die Videowall dediziert entwickelter Content. Einige Filme waren explizit für das Setup entwickelt und spielten mit den Quadraten. Eine kreative und innovative Art, LED zu integrieren. Wir würden uns generell mehr Mut in Digital Signage-Konzepten wünschen, insbesondere wenn sie vom Retail Design als auch vom Content so gut umgesetzt werden wie hier bei Givenchy.

Hinweis: Aufmerksame Leser werden auf den Fotos entdecken, dass nicht alle LED-Quadrate sauber verbaut wurden. Aber diese kleinen Unwägbarkeiten lassen sich in der Region verschmerzen.