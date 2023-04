Wer am Flughafen Zürich ein- und umsteigt, wird von langen Digital Signage LED-Bändern und Displays im Walk-Through Duty Free begrüßt. Doch das wirkliche Digital-Retail-Highlight befindet sich eine Etage höher direkt oben an den Rolltreppen – ein zunächst unscheinbarer Store mit Sonnenbrillen. Kering Eyewear betreibt mit Dufry einen digitalen Multimarken-Konzeptstore. Es ist der erste Store in Europa, der sich ausschließlich den Marken von Kering Eyewear (Gucci, Cartier, Saint Laurent, Chloé, Bottega Veneta, Balenciaga und Montblanc) widmet.

Auffallend von fern und nah und in seiner Content-Umsetzung sehr gut realisiert sind die in die Rückwände des Retailsystems integrierten Digital Signage-Displays. Die Warenpräsentation von Brillen bringt einige Herausforderungen mit sich: Die Produkte sind klein und auf vielen Tabelaren aufgereiht. Kering Eyewear hat zusammen mit M-Cube ein handwerklich überzeugendes Konzept entwickelt, bei dem die Displays die Rückwände ersetzen, zusätzlich ergänzt mit Spiegelflächen und kleineren Displays oberhalb der Regale. Die Regalbreite ist auf die Displays abgestimmt, sodass kein Displayrahmen zu sehen ist.

Der Content – primär Markenvideos der ausgestellten Kering Eyewear Brands – bespielt einzelne Screens oder die ganze Breite des Stores. So entsteht bereits von großer Entfernung ein große digitale Fläche (Digital Canvas). Der Content kann natürlich in Echtzeit angepasst werden. Ein digital gesteuertes und dennoch erlebnisorientiertes Einkaufserlebnis.