Auf der Mailänder Designwoche 2023 präsentiert LG in den Räumen des Salone dei Tessuti seine Lifestyle-Produkte – unter anderem die OLED Objet-Collection-TVs Posé und Easel sowie den mobilen Smart-TV Stanbyme. Mit dabei ist auch der Lautsprecher LG X-Boom 360, der mit Deko-Elementen und -Drucken verziert ist.

Die Displays werden dabei inmitten von Designlandschaften inszeniert, die mit Möbelstücken und Accessoires der niederländischen Premium-Lifestyle-Marke Moooi gebaut wurden.

„Viele Verbraucher suchen heute nach Produkten, die sich nahtlos in ihren Lebensstil einfügen und perfekt zu ihren individuellen Vorlieben und ihrem Geschmack passen“, kommentiert das Unternehmen. Daher muss neben dem Design auch das Nutzererlebnis stimmen – zum Beispiel durch einen Zugang zu einer breiten Palette von Unterhaltungsdiensten und durch Funktionen, die den Komfort erhöhen.

Das Lifestyle-Display fügt sich ein

Damit will LG zeigen, dass man sich mittlerweile nicht mehr nur schöne Screens in Designerzimmer stellen kann, sondern dass diese auch Teil des Designerzimmers sein können. Eine Story, die Hersteller von High-End-Displays schon seit einiger Zeit erzählen. Technologien wie OLED helfen dabei, da auf diese Weise elegante Designs möglich sind und die Bilderqualität mit dem restlichen Setting mithalten kann. Auf der Mailänder Designwoche soll dieser Aspekt noch einmal verstärkt werden, indem die LG-Displays durch zusätzliche Dekorierungen durch Moooi noch mehr in das Gesamtdesign integriert werden.

Den LG Objet Collection Easel zeigte LG vergangenes Jahr unter anderem im Maserati-Showroom Hongkong. Der LG OLED Objet Collection Posé, Modell LX1, feierte auf der letztjährigen Mailänder Designwoche beim Salone dei Tessuti Premiere. Nun will LG den Lifestyle-Screen in weiteren Regionen verfügbar machen.