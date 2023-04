Salone Mobile Design kommt in die Öffentlichkeit



Mailands große LED-Flächen zeigen in dieser Woche wieder nur ein Programm, denn der Salone Mobile bringt zehntausende von Fachbesuchern in die norditalienische Mode- und Designhauptstadt. Alles was leuchten und abspielen kann, ist auf die große Messe ausgerichtet. Sowohl der Veranstalter als auch große Marken wollen im post-pandemischen Alltag Sichtbarkeit erlangen.

Doch nicht nur Möbel und Leuchten stehen im Mittelpunkt, sondern auch Produktdesign. Für große Elektronik-Markenhersteller ist der Salone auch die Bühne, die neuesten Awards zu präsentieren. Besonders imposant ist das Award-Lineup von Samsung und LG, die jedes Jahr dutzende von Awards absahnen. LG wurde mit 23 IF Design Awards und 24 Red Dot Awards ausgezeichnet, während Samsung 80 IF Design Awards gewinnen konnte.