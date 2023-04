Dten wird auf dem Medialog 2023, der Hausmesse von Kern & Stelly in Mainz, präsent sein und dort seine Multi-Plattform-Produkte präsentieren. Unter anderem ist das neue Display D7X 75 mit Vue Seitenkameras sowie die D7X Android Edition dabei.

Die D7X-Serie eignet sich für hybride Meetings mit Video-First-Collaboration. Sie kompatibel mit den neuesten Whiteboard- und Video-Collaboration-Erweiterungen von Zoom Rooms und Microsoft Teams. Zudem bietet sie laut Dten eine einfache BYOD-Funktionalität für zusätzliche Flexibilität. Nun ist die Lösung nicht nur mit 55-Zoll-Windows- und Android-Betriebssystemen, sondern auch in 75-Zoll-Bildschirmgröße für Windows mit Vue Pro Cams verfügbar.

Weitere Dten-Produkte, die sich auf der Medialog 2023 betrachten lassen, sind das ME Pro Hotdesk, das ME Kiso und der Dten Mate für Zoom Rooms Controller.

Martin Bauer, Country Manager DACH, Benelux, Eastern Europe und Russia, erklärt: „Wir freuen uns sehr, die neusten Dten-Produkte persönlich in Mainz vorstellen zu können. Besucher vom Medialog werden von den vielseitigen Dten-Lösungen, der leichten Inbetriebnahme, ihrem intuitiven und eleganten Design sowie dem einzigartigen Kundenservice begeistert sein.“

Die Medialog 2023 findet am 26. und 27. April 2023 in der Halle 45 in Mainz statt. Dten wird auf dem Stand 22 zu finden sein.