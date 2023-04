2023 wird Sony wieder auf dem OMR-Festival, einem Mega-Event für die Digital- und Marketingindustrie, mit einem Stand präsent sein. Am 9. und 10. Mai präsentiert das Unternehmen in Hamburg unter dem Motto „Sony for Business“ unter anderem seine AV- und Digital Signage-Produkte. Mit dabei ist zum Beispiel das neue Crystal-LED-Display, Bravia 4K-Displays Professional Displays, die kürzlich angekündigten 4K-PTZ-Kameras SRG-A40 und SRG-A12 sowie die Workplace-Management-Lösung Teos.

„Das OMR-Festival hat sich zu einem Leuchtturm für die Digital- und Marketingszene entwickelt“, sagt Noelle Giesselbach, Trade & Segment Marketing Manager DACH bei Sony Professional Europe. „Die Veranstaltung mit einer Mischung aus Konferenz, Show, Messe und Happening geht neue Wege beim fachlichen und kreativen Austausch von Digital- und Kreativbranche – über Industrie- und Branchengrenzen hinweg. Das entspricht genau unserem Ansatz des ‘Creating Emotions for the Next Generation’. Unsere AV-Lösungen sollen eine kreative Vision transportieren und einen inspirierenden Beitrag dazu leisten, wie Botschaften begeistern, Lerninhalte besser vermittelt und Menschen einfacher zusammenarbeiten können. Das OMR Festival ist genau der richtige Ort hierfür.“

Bill Kaulitz ist auch dabei

Als technisches Highlight auf dem Stand wird das neue Crystal-LED-Display präsentiert – und zwar als 110-Zoll-Variante der BH-Serie mit 1,2 Millimeter Pixelpitch und 4K. Zudem wird die Crystal-LED-Systemlösung Virtual Production demonstriert. Bei dieser wird die „In-Camera-VFX“-Methode verwendet, bei der das 137-Zoll-Crystal LED-Display der B-Serie und die Venice-Kinokamera mit einem Kamera-Tracking-System und einer Echtzeit-Engine kombiniert werden.

Zusätzlich bietet Sony den Besucherinnen und Besuchern ein umfangreiches Rahmenprogramm: Auf einer Stage finden Vorträge, Keynotes und Präsentationen statt. Diese können, dank einer Partnerschaft mit Sennheiser, kabellos über die eigenen Kopfhörer und Mobil-App mitverfolgt werden. Auch Sony Music ist mit von der Partie und hat einige Stars für die eigene Stage mit im Gepäck – darunter Sänger und Model Bill Kaulitz.

Sony präsentiert sich an beiden OMR-Festival-Tagen auf dem Stand A4 E 06 in der Messe Hamburg.

