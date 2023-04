JC Decaux ist jetzt Retail-Media-Partner der größten Supermarktkette Brasiliens: Carrefour Brazil. Durch diesen Vertrag entsteht im größten Land Südamerikas ein komplett neues Netzwerk, das sich aus 300 Screens in den 90 Carrefour-Hypermärkten des Landes zusammensetzt.

Nachhaltiges Netzwerk

JC Decaux – in Brasilien der größte OoH-Betreiber – übernimmt die Rolle eines Full-Service-Providers: Auswahl der POS-Standorte, Installation und Wartung der Screens, Mediaplanung und Vermarktung, Ausspielung der Kampagnen und Performance-Analyse. Jean-Charles Decaux, Co-CEO von JC Decaux, betont, dass nur energie-effiziente Screens mit langer Lebensdauer zum Einsatz kommen sollen.

Neue Märkte für JC Decaux

Das OoH-Inventar von JC Decaux in Brasilien umfasst bereits 18.000 Werbeflächen, die sich im Südosten des Landes konzentrieren. Mit Carrefour als Partner erschließt der Außenwerber jetzt auch große Städte im Süden und mittleren Westen. Darunter befinden sich laut JC Decaux auch die Gegenden mit dem höchsten Beitrag zum nationalen BIP.

Sam James, Chief Digital Officer der Carrefour-Gruppe Brasilien „Für die brasilianische Carrefour-Gruppe ist der Vertrag mit JC Decaux eine wichtiger Schritt in der digitalen Transformation, die sich in den nächsten fünf Jahren beschleunigen wird. Wir führen einen neuen Medienkanal, DooH, in unser Hypermarkt-Ökosystem ein – eine Gelegenheit, die es in unserem Markt noch nie gegeben hat.“

JC Decaux auf Retail-Media-Mission

Die JC Decaux Group hat sich in Europa bereits mit einigen ihrer Länderniederlassungen Anteile am Retail Media-Markt gesichert, der sich gerade langsam öffnet. JC Decaux France verfügt über Netzwerke in Carrefour Convenience Stores sowie im Luxuskaufhaus Galeries Lafayettes. In Belgien gehören die 100 größten Carrefour-Filialen zum JC-Decaux-Inventar – und in Großbritannien unter anderem die beiden größten Shopping Malls.

Jean-Charles Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-CEO von JCDecaux: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Carrefour in Brasilien zu vertiefen, nachdem wir unsere datengestützten DooH-Retail-Media-Lösungen in den französischen und belgischen Filialen des Einzelhändlers eingeführt haben. Unsere DooH- und datengesteuerten Lösungen haben sich im Multi-Channel-Ökosystem dieses weltweit führenden Lebensmittelhändlers bewährt.“

In Brasilien will JC Decaux den Roll-out in der zweiten Hälfte 2023 beginnen. Das Netzwerk in den Carrefour-Märkten soll sich über die Staaten São Paulo, Rio de Janeiro, dem Federal District, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul und Goiás erstrecken.