Über Tiffany muss man nicht viel erzählen – der Luxusjuwelier und sein Flagshipstore an der 5th Avenue in New York wurden durch den Kultfilm Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn eine Legende. Seit 2021 ist die amerikanische Luxusmarke Teil des französischen Luxuskonzerns Louis Vuitton Moet Hennessy.

Die größte Luxusboutique der Welt

Nun eröffnet nach einer umfassenden vierjährigen Renovierung der historische Flagshipstore von Tiffany & Co in der Fifth Avenue wieder. Auf nun zehn Stockwerken und 10.200 Quadratmetern Verkaufsfläche wurde der von Tiffany in „The Landmark“ umgetaufte Megastore erweitert. Auf die historische Bausubstanz wurden zusätzliche Etagen in Form eines modernen Glaskubus aufgesetzt. Tiffany betreibt hier seit 186 Jahren seinen Flagshipstore, der nach dem Umbau als das weltgrößte Juweliergeschäft und die größte Monobrand-Luxusboutique gilt.

Der Umbau erzielt selbst für den reichsten Menschen der Welt Bernard Arnault und seinen LVMH-Konzern neue Rekorde. Laut Bloomberg soll die Renovierung mindestens 250 Millionen US Dollar gekostet haben – soviel hat LVMH noch nie in einen einzelnen Store investiert. Neben viel Kunst und speziellen Sicherheitsvitrinen waren die Investitionen in die Videowalls „Peanuts“. Das historische Gebäude verfügt über ein geschlossene Fassade mit wenig Tageslicht.

Und abends wird abgeschaltet

Anstelle von Fenstern setzt Tiffany auf wandfüllende Videowalls, die computergenerierte (CGI-) Aufnahmen des Central Park und der Skyline von Manhattan zeigen. Die Gesamtinstallation umfasst vom Boden bis zur Decke mehr als 33 Millionen Pixel. Die Pre-Opening-Pressemitteilung von Tiffany gibt kein Details zur eingesetzten Technologie der Videowalls. „Im Erdgeschoss sorgen Videoanzeigen, die im eingeschalteten Modus Szenerien von New York City mit Central Park und Skyline von Manhattan projizieren und im ausgeschalteten Zustand als Spiegel fungieren, für ein eindrucksvolles Erlebnis“, heißt es. Ob Tiffany auf Fine Pixel LED oder verspiegelte LCD-Displays wird die Öffentlichkeit wohl erst nach der Eröffnung am 28. April erfahren.

Erwähnenswert ist allerdings der Hinweis von LVMH/Tiffany, dass die Digital Signage-Installationen im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Gruppe nur während der Geschäftszeiten betrieben wird. Nach Ladenschluss wird abgeschaltet.