Am 17. April wurden in Österreich die Vamp Awards 2023 verliehen. Der Preis für Ambient Media, Promotions und DooH wird vom Marketing Club Österreich, beziehungsweise dessen Unit Vamp & DooH, verliehen und zeichnet die besten Sujets und Kampagnen in diesen Bereichen aus. Eingereicht werden konnten Kampagnen, die zwischen Januar 2021 und Februar 2023 liefen.

Zur Verleihung kamen mehr als 500 Gäste in die Ottakringer Brauerei in Wien. Als Medienpartner war der österreichische Außenwerber Monitorwerbung mit dabei, der in Zusammenarbeit mit Peakmedia zehn Displays zur Verfügung stellte. Mit diesen wurde zum Beispiel über Vorträge informiert oder zum Ende hin bereits der Vamp Award 2024 angekündigt.

Vamp in vier Kategorien

Die Preise wurden in den vier Kategorien Ambient Media, Promotions, Digital-out-of-Home und Allgemein vergeben. Dabei gab es noch jeweils Unterkategorien. Bei DooH waren es „DooH interaktiv“, „DooH klassisch“ und „DooH Data“.

Folgende Unternehmen konnten in diesem Jahr einen DooH Vamp Award mit nach Hause nehmen:

DooH Interaktiv

In dieser Kategorie ging es um die Kombination von Displays und der Interaktion, zum Beispiel durch Bewegungssensoren. Gold gewann dabei die Kampagne „Hoffnung auf Knopfdruck“ von Sky Österreich. Als Agentur fungierte Move21, weitere Partneragenturen waren Gewista und Mediacom.

Die Charity-Aktion von Sky lief im Dezember 2022 und machte in der Vorweihnachtszeit auf Kinderarmut aufmerksam. Passanten konnten dabei auf den DooH-Displays den Knopf auf der abgebildeten Sky-Fernbedienung drücken und lösten damit eine Spende von 1 Euro an die Volkshilfe aus. Die Aktion wurde unter anderem von der österreichischen Fußball-Legende Hans Krankl unterstützt.

Silber ging an die De-Longhi-Kamapagne „From Scan to Cup“, die von Mediaplus Austria ausgeführt wurde, weiterhin waren Gewista und Wirz beteiligt. Mit Bronze belohnt wurde „Nespresso Vertuo Pop“; die Kamapagne wurde von Gewista organisiert, des Weiteren waren UM Panmedia, Artworx und Good Life Crew beteiligt.

DooH Klassisch

In der klassischen DooH-Kategorie stand mit Gold die Billa-Kampagne „Hochzeit“ ganz oben auf dem Treppchen, organisiert von Tunnel23 mithilfe von Mindshare.

Im April 2021 wurde die Supermarktkette Merkur zu Billa Plus. Die Umstellung wurde österreichweit gleichzeitig in allen 144 Märkten vorgenommen. Neben einer auffälligen OoH-Plakatierung gab es unter anderem auch eine groß angelegte Digitalkampagne, bei der Tunnel23 federführend war. Eine Besonderheit der Kampagne lag in der umfangreichen und divers angelegten Umsetzung: von Sitebrandings und Display-Werbung über Tinder-Ads bis hin zu Digital-Out-Of-Home-Aktivierungen und großflächigen Video-Walls war alles dabei. „Einerseits breitenwirksam plakativ und leicht verständlich und andererseits verspielt und überraschend, um erweiterte Zielgruppen auf neue Art und Weise anzusprechen“, erklärt Melanie Fischer, Client Service Director bei Tunnel23.

Die Montanuniversität Leuben errang Silber mit dem Projekt „Gemacht für die Zukunft“, durchgeführt von Rosenberg GP, mit im Boot waren außerdem Mediaplus Austria und Epamedia. Bronze ging an die Hornbach Teaser-Kampagne, die durch Infoscreen Austria organisiert wurde.

DooH Data

Bei DooH Data wurde der Einsatz von Daten zur bestmöglichen Erreichung der Zielgruppe belohnt – inklusive programmatischer DooH-Kampagnen sowie datenbasierter crossmedialer Kampagnen. Hier konnte sich mit Gold die Kampagne „Mit Aspirin und Daten gesund durch den Winter“ von Bayer Austria durchsetzen, durchgeführt von Essence Mediacom mit Unterstützung von Goldbach Austria.

Für die Kampagne wurden Screens ausgewählt, die sich bis zu 800 Meter im Umkreis einer Apotheke befinden. Auf jedem der 50 beteiligten DooH-Displays wurde mittels Dynamic Content Optimization ein anderes Sujet veröffentlicht, das auf die nächstgelegene Apotheke verwies.

Silber ging an „Kia Brand Range: Von DooH zu Mobile“. Hier war Havas Village Wien federführend, als Partneragenturen waren Goldbach Austria und das Büro für Interaktion dabei.

Ambient, Promotions und weitere

In den übrigen Kategorien gab es weitere Gewinner, die schöne Konzepte mit Außenwerbung und Digital Signage vorstellten. Dazu gehörte zum Beispiel eine Forced-Perspective-Vorführung von Audi Österreich sowie das Projekt „Österreichs nachhaltigstes Plakat“, bei dem das Unternehmen Bergbauernmilch ein Plakat zu Tragetaschen weiterrecycelte. Alle Preisträger aus den Kategorien Ambient, Promotions, Live-Marketing und Allgemein finden sich auf der Website des Vamp Awards.