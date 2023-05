Google präsentiert auf der Entwicklerkonferenz I/O das neue Large Language Model Palm 2 und die Generative-AI-Plattform Google Bard als Antwort auf Chat-GPT von Open AI/Microsoft. Viele neue Use-Cases werden durch Generative AI nun ermöglicht, die bisher technisch oder finanziell nicht realisierbar waren.

Ein großer Painpoint bei QSR-Restaurants ist der Drive-Thru-Bestellprozess – laute Umgebungsgeräusche erschweren die Kommunikation, schlechte Mikrofone und Lautsprecher verzerren das Gesagte und sowohl Mitarbeiter als auch Kunden sprechen nicht immer deutlich. Generative AI soll hier nun die Qualität der Interaktion und somit die Guest Experience verbessern.

AI auf dem DSSE 2023 Natürlich wird das Boomthema schlechthin – Generative AI – auch nicht bei Digital Signage fehlen. Auch auf dem kommenden DSS Europe 2023 Konferenz (5-6 Juli) beschäftigen sich namhafte Speaker und Panels mit Analytic und Generative AI.

In einem Wendy’s Restaurant unweit des Hauptsitzes der Burgerkette in Columbus, Ohio, wird nun erstmals Google-Technologie für Generative AI und Large Language Models (LLMs) im Drive Thru eingesetzt.

Acht von zehn QSR-Gästen nutzen in Nordamerika den Drive Thru, genau umgekehrt wie in Europa. Zusätzlich ist es in Nordamerika üblich, dass Gäste auch bei standardisierten QSR-Angeboten viele Sonderwünsche haben. Diese Extras mit theoretisch Milliarden von möglichen Bestellkombinationen und die Umgebungsgeräusche sind eine große Herausforderung für bisherige AI-basierte Voice-Lösungen. Fehlkommunikation und falsche Bestellungen waren an der Tagesordnung.

Die neuen generativen AI-Lösungen wie Vertex AI von Google Cloud sollen nun ein neues automatisiertes Bestellerlebnis am Drive Thru bieten, indem es automatisiert Gespräche mit Kunden führt, die Fähigkeit besitzt, Bestellungen mit Sonderwünschen zu verstehen, und Antworten auf häufig gestellte Fragen generiert. Die neue AI-Lösung ist in die Hardware und das Kassensystem integriert – dank einer einheitlichen Google-Cloud-Infrastruktur. Sowohl Gäste als auch Mitarbeiter und Franchisenehmer sollen von einem personalisierten, schnellen und reibungslosen Erlebnis profitieren. Auch McDonald’s und andere QSR testen AI insbesondere im Drive-Thru-Umfeld.

Mit Material unseres Partners von Sixteen-Nine

Anzeige