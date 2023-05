Für die Infocomm 2023 hat die Avixa, Organisatorin der Messe, ein umfangreiches Diversity-Programm zusammengestellt. Speziell Diversity in der AV-Branche wird das Thema verschiedener Veranstaltungen sein, die vom 10. bis 16. Juni in Orlando, Florida, stattfinden. Ein Viertel der diesjährigen Speaker sind Frauen oder nicht-binär: ein Viertel sind Personen aus Minderheiten.

Diversity-Sitzungen auf der Infocomm 2023

Bewusste Leadership am modernen Arbeitsplatz ist Thema der Sitzung „Diversity & Equity in the Modern Workplace: Intentional Leadership“. Diversity-Experten aus der Branche sprechen darüber, wie und warum man Diversity, Equity und Inklusion (DEI) in die DNA eines Unternehmens integriert.

Wie sich die Arbeitsplatz-Ethik in der AV-Branche gerade verändert, wird in “An Ethical Revolution in Tech: Creating DEI Accountability and Psychologically Safe Workplaces” diskutiert. Hier sollen echte Beispiele aus der Praxis auf den Tisch kommen, sowohl aus Management- als auch aus Arbeitnehmer-Perspektive.

Die diesjährige Hauptrednerin des Avixa Women’s Council Breakfast ist Tarika Barrett, CEO von Girls Who Code. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geschlechterlücke in der Tech-Branche zu schließen und das Image einer Programmiererin zu verändern. Tanya Barrett wird den Stellenwert von kollaborativen Lernräumen für Frauen beleuchten. Alle DEI-Sitzungen sind auf der Infocomm-Homepage zu finden.

Organisationen und Stipendien

Auf die Infocomm 2023 lud Avixa die Organisationen The Loop Lab und Diverse Media Institute ein, die AV-Ausbildungen mit Fokus auf DEI anbieten. Als Vertreter werden Studenten auf der Messe Seminare und Workshops besuchen und an speziellen Avixa-Veranstaltungen teilnehmen.

Am Freitag, den 16. Juni, werden Hetma (Higher Education Technology Managers Alliance) und Avixa die Empfänger der Prism-Stipendien bekannt geben. Das Stipendienprogramm, das nun im zweiten Jahr durchgeführt wird, soll Frauen, LGBTQ+, Schwarze, Latinos, Asiaten, Native Americans, Menschen mit Behinderungen und andere ermutigen, aktive Führungskräfte in Hochschulen zu werden. Die Empfänger erhalten eine einjährige Elite-Mitgliedschaft bei Avixa, die den gesamten Online-Bildungskatalog, den Zugang zu einem virtuellen CTS-Vorbereitungskurs, Kursmaterialien, die Übernahme der Prüfungsgebühren für die Prüfung zum Certified Technology Specialist (CTS) und mehr umfasst.

Die Avixa Foundation nimmt derzeit Bewerbungen für das Elevate-Stipendium und das Mosaic-Stipendium entgegen. Die Programme richten sich an Studenten unterschiedlicher Hintergründe, die großes Potenzial für eine AV-Karriere aufweisen. Bewerbungen werden bis zum 3. September 2023 auf www.avixa.org/scholarships entgegengenommen.

Das Orange County Convention Center ist der diesjährige Austragungsort der Infocomm. Hier stehen Besuchern geschlechtsneutralen Toiletten sowie Wellness-Räume zum Stillen, Beten oder für andere Bedürfnisse zur Verfügung. Die Infocomm ist ADA-konform. Visuelle, auditive, mobile oder andere spezielle Anforderungen können die Teilnehmer bei der Registrierung angeben.

Anzeige