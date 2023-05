Der schwedische Anbieter Humly zeigt seine Mini-LCD-Displays für die Arbeitsplatzbuchung erstmals auf der Infocomm. Das Humly Room Display und das Humly Booking Device sind kleine Touchscreens, die sich zum Beispiel am Schreibtisch oder vor dem Meetingraum befestigen lassen. Neben zusätzlichen Funktionen dienen sie vor allem der Raum- und Desk-Buchung. Die beiden Tools ergänzen seit 2020 beziehungsweise 2023 die Software-Palette an Workspace-Management-Lösungen von Humly. Der Anbieter hatte kürzlich erst seine Nordamerika-Präsenz durch Händlerpartnerschaften mit A.Visual, Dekom und anderen erweitert.

Das Booking Device hatte Humly erstmals auf der ISE 2023 in Barcelona vorgestellt. Das schmale Gerät enthält einen 3,46-Zoll-großen kapazitiven Touchscreen. Es lässt sich an verschiedenen Oberflächen befestigen, wie an Wänden, Regalen, Schreibtischen oder Telefonkabinen. Der Screen zeigt die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes an und bietet die Möglichkeit zur direkten Buchung. Das Device integriert auch eine Steuerungsfunktion für verstellbare Schreibtische, die sich automatisch an die bevorzugte Höhe des Mitarbeiters anpasst. Durch die offene API von Humly können Integratoren auch einen Sensor anschließen, der Räume automatisch beim Betreten als gebucht markiert.

Das Humly Room Display ist ein 8-Zoll-großes Touchdisplay, das sich an Wände und Türen anbringen lässt. Es hat dieselben Anzeige- und Reservierungsfunktionen wie das kleinere Booking Device. Es lässt sich skalieren und mit dem Humly Control Panel kombinieren, mit dem der Administrator die gesamte Display-Flotte remote verwalten kann. Das Room Display wurde kürzlich für Google Workspace zertifiziert. Sowohl das Room Display als auch das Booking Device haben laut Humly eine Lebensdauer von mindestens 5 Jahren. Das Device wird unter anderem mit recyceltem Plastik hergestellt.

Außerdem stellt Humly auf der Infocomm eine neue Firmware vor. Das Humly Control Panel lässt sich jetzt beispielsweise über eine WiFi-Verbindung nutzen. Ein neuer Demo-Modus bietet die Möglichkeit, die Displays für verschiedene Ausrichtungen zu drehen. Humly erweiterte auch die Sprachunterstützung von 26 auf 28 Sprachen mit Hebräisch und Walisisch.

Auf der Infocomm, die vom 14. bis 16. Juni in Orlando stattfindet, stellt Humly am Stand 3988 aus.

