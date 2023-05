Das Londoner Event- und Messecenter Excel hat jetzt einen autonomen Store. Realisiert wurde er zusammen mit dem Gastronomiepartner Levy UK + Ireland – genauer gesagt mit der Unternehmenssparte Built by Levy, die den Store baute. Als Technologie kommt dabei Just Walk Out von Amazon zum Einsatz.

Der Workflow ist bekannt: Die Besucher des Stores mit dem Namen Market Express melden sich per Smartphone oder Kreditkarte beim Betreten an, die Technologie erkennt, was sie genommen haben. Beim Verlassen des Stores wird der Einkaufsbetrag automatisch abgebucht.

Unter anderem bietet der Market Express Heißgetränke, warme Mahlzeiten zum Mitnehmen, süße und herzhafte Backwaren, Salate, Sandwiches, Softdrinks und Fruchtsäfte. Außerdem gibt es eine Auswahl an Snacks wie Obst, Müsliriegel, Cerealien und Kekse sowie Artikel des täglichen Bedarfs, von medizinischen Artikeln und Toilettenartikeln bis hin zu Lesebrillen und Regenschirmen.

Rak Kalidas, Geschäftsführer von Built by Levy, sagt: „Wir freuen uns, Teil einer weiteren Branchenpremiere zu sein und den Besuchern des ExceL die kassenlose Technologie näher zu bringen. Dies folgt auf die erfolgreiche Einführung von reibungslosen Kiosken innerhalb des Stadienportfolios von Levy UK + Ireland, so dass wir wissen, dass wir eine Erfolgsformel haben, die das Kundenerlebnis verändern wird.“

Simon Mills, Chief Commercial Officer des Excel, fügt hinzu: „Mit rund 400 Veranstaltungen und vier Millionen Besuchern pro Jahr suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unser Angebot für unsere Kunden weiter zu verbessern. Durch unsere Partnerschaft mit Levy UK+I können wir nun ein besseres, schnelleres Erlebnis mit bewährter, sicherer Technologie bieten, so dass die Besucher mehr Zeit zum Netzwerken, Lernen und Handeln rund um ihre Veranstaltung haben.“

Jon Jenkins, VP der Just Walk Out-Technologie von Amazon, kommentiert: „Wir sind begeistert, mit Londons größtem Veranstaltungsort Excel zusammenzuarbeiten, um den ersten kassenlosen Laden innerhalb einer Veranstaltungsfläche in Großbritannien einzuführen, und wir freuen uns darauf, den Besuchern des Excel ein reibungsloses Einkaufserlebnis mit der Just-Walk-Out-Technologie zu bieten.“

