Ocean Outdoor hat angekündigt, in Bälde ein neues DooH-Netzwerk mit großformatigen Premium-Screens in Schottland in Betrieb zu nehmen. Das Netz im St. James Quarter, einem Einkaufs- und Event-Komplex in Edinburgh, soll bis Ende des dritten Quartals 2023 live gehen.

Die neuen Screens sollen das existierende Loop-Netzwerk aus 34 doppelseitigen D6-Stelen und -Totems ergänzen. Die LF-Screens werden 5 Meter breit und 7,5 Meter hoch sein. Auch der interaktive Forced-Perspective-Service von Ocean Outdoor, Deepscreen Alive, soll auf den Screens verfügbar sein.

Nick Peel, Geschäftsführer des St. James Quarter, sagt: „Das St. James Quarter hat sich seit seiner Eröffnung im Juni 2021 als Schottlands führendes Einzelhandelszentrum mit gemischter Nutzung etabliert. Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 sind eine Reihe von Weltklasse-Neuzugängen geplant, darunter The Botanist, Flight Club, die Übergabe der New Eidyn-Wohnungen und das letzte Stück des Puzzles mit der mit Spannung erwarteten Eröffnung des W Edinburgh Hotels und des Sushi Samba Restaurants. Das Viertel freut sich daher über die Zusammenarbeit mit Ocean Outdoor und seiner digitalen Außenwerbelösung, da wir auf eine jährliche Besucherzahl von über 19 Millionen im Jahr 2023 zusteuern“.

Marc Keenan, Geschäftsführer von Ocean Scotland, ergänzt: „Das St. James Quarter ist Großbritanniens prestigeträchtigster Einzelhandelsstandort außerhalb von London. Die Partnerschaft mit Ocean ist ein Meilenstein in der langfristigen, organischen Entwicklung von hochwertigen Out-of-Home-Geschäften in der Hauptstadt und im ganzen Land, die wir als Unternehmen in den letzten sieben Jahrzehnten angeführt haben.“

Das schottische Erbe von Ocean reicht bis in die 1960er Jahre zurück, als Forrest Media, heute Ocean, mit der Entwicklung handverlesener Out-of-Home-Locations begann. Der größte DooH-Screen von Ocean in Schottland steht bereits in Edinburgh: Die Edinburgh Media Wall ist 80 Quadratmeter groß.