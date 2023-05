In einem Einkaufszentrum in Changsha, einer Stadt mit rund 10 Millionen Einwohnern, eröffnete das dritte Porsche Studio Chinas. Neben den bekannten Elementen aus Porsches urbanem Retail-Konzept integriert dieses Studio KI-generierte Kunst. LED-Walls und Displays sind in die Store-Fläche integriert – darunter auch eine Art fliegender LED-Teppich. Die Screens zeigen abstrakte Bilder mit Linien, die von der Porsche-Karosserie inspiriert sind und sich in Echtzeit verändern. Designt und programmiert wurden die Videowände von der Medienagentur Cloneproduction aus Shanghai, wie Dave Haynes von invidis-Partner Sixteen-Nine berichtet. Für die Store-Einrichtung zeichnet UN Studio verantwortlich.

„Die Eröffnung des Porsche Studio Changsha ist unser Versuch, Einzelhandel und Kunst zu integrieren“, sagt Michael Kirsch, Präsident und CEO von Porsche China. „In dem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld von heute sind wir bestrebt, mehr Einzelhandelserlebnisse zu schaffen, die eng mit der Marke verbunden sind.“ Die Integration von digitaler Kunst soll Porsche ein vitaleres Image verleihen und ihr den Dialog mit jungen Menschen eröffnen.

Die Fitting Lounges, wo sich Kunden ihren eigenen Porsche konfigurieren können, kennt man bereits aus anderen Porsche Studios. Ebenso der Shop mit Lifestyle-Artikeln der Marke. Auch ein Café gibt es, um die Aufenthaltsdauer weiter zu erhöhen. Das Retail-Konzept der Porsche Studios hatte die Luxusmarke 2021 ins Leben gerufen. In jeder der globalen Locations ist Digital Signage harmonisch in den Showroom integriert.

