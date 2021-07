Ob Porsche Studio oder Sales Pop-up: Die neuen urbanen Formate bieten sowohl eine hohe Aufenthaltsqualität als auch emotionale Berührungspunkte mit der Marke und ihren Produkten. Digital Signage Touchpoints ergänzen das Erlebnis, dominieren aber den Raum nicht. Entwickelt und installiert werden die Digital Signage Installationen von Macom und Trison. Die Retail-Konzepte sind Teil der „Future Retail“-Strategie von Porsche und sollen neben den Bestandskunden auch neue, jüngere Zielgruppen und vermehrt auch Frauen ansprechen.

In Oslo wurde am 1. Juli ein neues Porsche Studio eröffnet; auf der koreanischen Insel Jeju und in Zürich gibt es seit Kurzem Porsche NOW-Standorte. Die Grundlage bildet das Retail-Konzept „Destination Porsche“, das derzeit weltweit ausgerollt wird und als Dach für alle stationären Handelsformate dient. Porsche Zentren, Studios und Popups wandeln sich damit stärker zu Marken-Erlebnisstätten, es entstehen Räume für Kommunikation und Inspiration. Mit Unterstützung von Digital Signage wird die Marke zudem interaktiv erlebbar; die Grenzen zwischen physischem Raum und digitaler Welt verschmelzen weiter. Das alles gilt auch für die neu eröffneten urbanen Formate.

Physische und digitale Erlebnisse in Zürich

Am 12. Juli eröffnete Porsche Now Zürich als temporärer Showroom im Stadtzentrum nahe der weltberühmten Bahnhofstraße. Auf der 190 m² großen Fläche sind nur zwei Fahrzeuge ausgestellt. In einem speziell gestalteten E-Mobility-Bereich kann das Fahrzeug auf zwei Arten erkundet werden: sowohl physisch als auch mittels digitaler Möglichkeiten. Die Besucher können sich ihr individuelles Traumauto direkt vor Ort konfigurieren und anschließend mit Augmented-Reality-Systemen oder per Virtual-Reality-Headset das Fahrgefühl nachempfinden.

Sie können die Fahrzeuge auch real erleben – mittels Probefahrten in den Züricher Porsche-Zentren. Darüber hinaus bietet der Sales Pop-up Farb- und Materialmuster an sowie Artikel aus der Porsche Driver’s Selection. Das Porsche Zentrum Zürich betreibt den Store und gestaltet tagsüber und abends verschiedene Veranstaltungen. Damit eignet sich Porsche NOW besonders gut für einen ersten Kontakt mit der Marke.

Meerblick und bester Kaffee in Oslo

Anfang Juli öffnete das Porsche Studio Oslo seine Türen. Es ist nach Bergen bereits das zweite in Norwegen. In einem nur 125 m² kleinen Showroom mit Blick auf den Hafen Oslofjord und Aker Brygge können Porsche-Modelle ausgestellt werden. Die Fitting Lounge bietet die Möglichkeit zu individuellen Fahrzeugbestellungen, auch Probefahrten sind künftig zu bestimmten Zeiten möglich.

Darüber hinaus dient das Porsche Studio als Anlieferungs- und Abholstelle für Fahrzeuge, die im Porsche Zentrum Oslo die Werkstatt durchlaufen. Porsche-Berater stehen bei Bedarf als Unterstützung bereit. Auch bedingt durch seine zentrale Lage wird das Porsche Studio zu einem Ort, an dem kleinere Events, Markteinführungen und Ausstellungen stattfinden. Durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Premium-Kaffeelieferanten kommen Besucher sowohl in den Geschmack von Porsche als auch in den des besten Kaffees der Stadt.

Premiere in Korea mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Ebenfalls im Juli eröffnete Porsche Korea einen Sales Pop-up Store auf der südkoreanischen Tropeninsel Jeju. Zum ersten Mal setzt Porsche dabei in Korea auf einen Popup Store. Auf Jeju stehen Nachhaltigkeit und E-Mobilität im Mittelpunkt. Auf einer Fläche von 449 m² spiegelt ein umweltfreundliches Konzept die regionalen Besonderheiten wider: mit holzfarbenem Interieur und Pflanzen. Ausgestellt sind verschiedene Sportwagen von Porsche, darunter auch der vollelektrische Taycan. Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit verschiedenen Künstlern, die den Kunden und Porsche-Enthusiasten vielfältige Erlebnisse bieten.

Zudem kooperiert Porsche mit einer Premium-Tee-Marke und bietet den Besuchern Welcome Drinks der heimischen Marke an. Neben Probefahrten werden auch verschiedene Events stattfinden. Porsche Now soll zugleich nur der Anfang sein. Weitere Sales Pop-ups in anderen wichtigen Regionen Koreas und weltweit werden bald folgen.