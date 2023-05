Die Palmer Digital Group modernisiert eine weitere QSR-Kette im Großraum Chicago. Nach den Barbecue-Restaurants von The Patio installiert PDG seine digitalen Menüboards auch an den Franchise-Läden von Buona. In insgesamt 26 Restaurants serviert Buona Chicagoer Spezialitäten – der Digital Signage-Rollout begann an zwei Standorten im Drive-Thru. PDG verwendet dafür seine Canopy-Boards, die aus drei aneinander gereihten Samsung-Displays in 46 Zoll bestehen. Die Screens sind mit Spectrio-CMS-Lizenzen ausgestattet.

Buona hat ein doppeltes Franchise-Konzept: 2018 schloss sich die QSR-Kette mit der Eiscreme-Kette Rainbow Cone zusammen und betreibt nun einige der Filialen mit Rainbow Cone zusammen. Dieses Doppelkonzept veranlasste Buona, den Drive-Thru zu verändern: Es kamen mehr statische Menüboards dazu, die man alle manuell aktualisieren musste.

Bei der National Restaurant Association Show 2022 war Buona auf den Stand der Palmer Digital Group gestoßen. Daraufhin bestellte Buona zwei Vordach-Screen-Systeme für seinen Standort in Valparaiso – eines für jede Drive-Thru-Spur. Kurz darauf folgte der Buona-Standort in Bolingbrook. Wir müssen uns nicht mehr abmühen, um Inhalte zu erstellen, und haben keine Chance, einen teuren Fehler zu machen, wie zum Beispiel einen Druckfehler auf einer statischen Tafel, der etwa 1.500 Dollar pro Standort kostet“, sagt Mark Kearins, IT Director bei Buona.

Nach den beiden Doppelfilialen sollen auch weitere Buona-Standorte digitale Menüboards für den Drive-Thru bekommen. Außerdem sind laut PDG Gespräche im Gange, an mehreren Standorten auch Menüboards im Innenbereich zu installieren.

