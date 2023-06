Das Thema Brandschutz in der Medientechnik ist und bleibt heiß – auch auf einem neuen Pflaster: Für ihre dritte Ausgabe zieht die Best-Konferenz der Job-Gruppe nach Berlin: Am 17. und 18. Oktober 2023 kommen im Steigenberger Airport Hotel Berlin wieder Experten aus der ProAV- und Digital Signage-Industrie sowie aus dem Brandschutz zusammen, um aktuelle Themen und fachliche Fragen zum Thema zu erläutern.

Best-Konferenz 2023: Eckdaten Datum: 17. und 18. Oktober 2023 Ort: Steigenberger Airport Hotel Berlin Weitere Details und die Agenda finden Sie auf der Eventbrite-Seite der Veranstaltung. invidis-Leser profitieren von der Medienpartnerschaft und erhalten einen satten Rabatt von 25 Prozent auf den Teilnahmepreis. Einfach bei der Buchung den Werbecode „invidis“ angeben.

Unter anderem wird auf der Konferenz ein Projekt vorgestellt, das seit der ersten Best-Veranstaltung auf der Agenda stand: Das VdS-Merkblatt 6024 – laut dem VdS ein „Meilenstein für die Nutzung elektrischer Geräte in sensiblen Bereichen“ – soll mehr Klarheit und Anwendersicherheit beim schwierigen Thema Medientechnik in kritischen Bereichen wie Fluchtwegen ermöglichen. Der Vorstellung schließt sich eine Diskussionsrunde über den konkreten Nutzen des Merkblatts an.

Flughafen-Tour inklusive

Ein weiteres Highlight geht direkt in die Praxis: In einer Tour durch den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt werden sensible Bereiche wie Flucht- und Rettungswege veranschaulicht, im Anschluss informiert der Flughafen zusammen mit Integrator Ben Hur über ein konkretes Projekt – eine LED-Wand, die am Marktplatz im Terminal 1 umgesetzt wurde.

Weitere Vorträge decken vielfältige Aspekte des Themas ab, zum Beispiel die Rechtssicherheit bei ProAV-Installationen.

Als Sponsoren sind Ben Hur, Daktronics, Gekartel, die Lang AG, Screen Experts und Werkstation an Bord. invidis ist, wie die letzten beiden Male, wieder als Medienpartner dabei und wird über das Event berichten.

Für die Konferenz 2022 hat die Job Gruppe ein rückblickendes Video erstellt: