Corporate Signage Beyond Housing nutzt Signagelive

Die britische Wohnungsbaugesellschaft Beyond Housing stattete ihre Gebäude mit einem Digital Signage-System aus. Vergangenen Oktober entschied sich das Unternehmen, zu dem im Nordosten Englands und in North Yorkshire circa 15.000 Wohnungen gehören, mit der CMS-Plattform von Signagelive zu arbeiten. Mit dem Screen-Netzwerk baute Beyond Housing seine Unternehmenskommunikation aus. Die Signagelive-Software läuft derzeit auf fünfzehn 32-Zoll-SoC-Display von LG.

Auf den Screens visualisiert die Baugesellschaft ihre Geschichte und verbreitet aktuelle Unternehmensinformationen. Mit Signagelive können die Verantwortlichen Inhalte aus der Ferne ausspielen und stündliche KPI-Berichte generieren. Ben Fletcher, ICT Operations Manager von Beyond Housing, sagt: „Wir brauchten eine fortschrittliche, Cloud-basierte Digital Signage-Lösung, die uns dabei hilft, mit Kollegen und Kunden in der heutigen schnelllebigen Welt der Kommunikation in Kontakt zu treten.“