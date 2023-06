Das Berliner DooH-Start-up tritt mit dem Einstieg eines Finanzinvestors in eine neue Phase. Unter der Führung des britischen institutionellen Anlegers Sparta Capital Management konnte Hygh eine Finanzierungsrunde (Eigen- und Fremdkapital) in Höhe von 21,5 Millionen Euro abschließen. Damit steigt die Bewertung von Hygh auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

Sparta Capital wird eine aktive Rolle im Vorstand übernehmen und bringt laut Hygh „seine Expertise für Kapitalmärkte und Wachstumsmanagement mit“. Das Gründerteam und das Managementteam bleiben an Bord und werden das Tagesgeschäft des Unternehmens wie bisher leiten.

Erst Profitabilität, dann Börsengang

In hohen Zinszeiten und mitten in einer Werbekrise – DooH ist eine rühmliche Ausnahme – fokussieren sich Investoren und die Finanzmärkte mehr auf Profitabilität als auf ungezähmtes Wachstum. „Hygh ist bestrebt, auf dem Weg zur nächsten Finanzierungsrunde kontinuierlich weitere Schritte in Richtung Profitabilität zu gehen.“ Auch ist man offen für neue Kapitalgeber, um profitabel zu wachsen. Mittelfristig strebt Hygh und der neue Investor einen Börsengang an.

Expansion in 15 deutsche Städte und DACH-Region

Das Kapital aus dieser Finanzierungsrunde soll die Expansion vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf der Skalierung bestehender Netzwerke in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) sowie der Erschließung neuer europäischer Märkte liegt. Innerhalb der nächsten zwölf Monate plant Hygh, in den 15 größten deutschen Städten präsent zu sein.

Der Jahresumsatz soll sich 2023 verdoppeln und erstmals einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen.