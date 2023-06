Es ist schon eine Tradition, in der ersten Juliwoche laden ISE und invidis zum Digital Signage Summit. In diesem Jahr zur bereits 50. DSS Konferenz mit dem größten Line-up an Speaker die jemals auf einer DSS präsentiert haben. Über 80 Branchenexperten, Kunden und Agenturen diskutieren den Status-quo und neue Potentiale von Digital Signage und DooH. Von Best Practice bis hin zur Rolle von Generative AI.

Leitthema in diesem Jahr ist „Engaging Experiences“ – denn Konzepte, Content und Kreation bringen die Technologie erst zum Leben. Wir diskutieren die Rolle von Retail Media, wie Digital Signage und DooH nachhaltiger werden können und wie Anbieter sich im wettbewerbsintensiven Umfeld sich positionieren können.

Es lohnt sich mehr denn je, den neben dem wohl besten Speaker Line-up bietet die DSS viel Zeit für Networking, Awards und das druckfrische invidis Jahrbuch.

