Die DooH-Netzwerke, die von Axel-Springer-Tochter Framen vermarktet werden, können jetzt auf ein neues Content-Angebot im Sportbereich zugreifen. Die neuen Inhalte kommen von Dyn Media Networks, dem neuesten Kooperationspartner von Framen. Das Content-Angebot des Vermarkters läuft unter anderem auf den Fitnessstudio-Screens von Airtango.

Dyn Media Networks startet sein Angebot im August 2023. Der Anbieter bündelt nationale und internationale Sportinhalte, unter anderem aus dem Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey. Dyn Media will sein Streaming-Angebot aber kontinuierlich erweitern. Mit dynamischen Inhalten wie den Highlights von Sportevents will Framen vor allem Sportmarken die Möglichkeit bieten, in einem für sie relevanten Umfeld zu werben.

„Gute Markenkommunikation zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie nicht als lästige Werbung, sondern als ansprechende Botschaft wahrgenommen wird“, sagt Magdalena Pusch, CMO und Co-Gründerin von Framen. Gerade Sport biete einen einzigartigen Kontext für Brands, da er sowohl mitreißend als auch emotional sei.

Framen fokussiert sich stark auf den Ausbau sein Angebots an Sport-Inhalten: Bis 2025 hat sich der Vermarkter die DooH-Rechte für die Bundesliga gesichert. Für andere Sportevents führt Framen auch Kampagnen und Sponsorships durch. Dazu gehörte eine Ticket-Aktion der gerade beendeten Porsche European Open. In den Startlöchern steht außerdem eine Kooperation mit der American-Football-Mannschaft Frankfurt Galaxy, wie Framen bekannt gab.