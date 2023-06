Parallel zur Infocomm in Orlando findet vom 14. bis 16. Juni in Berlin wieder das Greentech Festival statt. Außenwerber Ströer unterstützt das Event seit der Gründung 2019 und ist auch dieses Jahr wieder vor Ort. An seinem Stand will Ströer nachhaltige OoH-Infrastrukturlösungen vorstellen. Der Auftritt zeigt erneut, wie sehr Ströer bemüht ist, Out-of-Home und speziell DooH als nachhaltigstes Werbemedium zu positionieren.

Neben Panel-Diskussionen am eigenen Stand wird Richard Offermann, SVP Direct Client Sales bei Ströer Media Solutions, auf der Mainstage des Festivals sprechen. Gemeinsam mit Vertretern von Meta, OMG Momentum und Rewe diskutiert er über Sustainable Marketing im Talk „Time to talk about the real costs of advertising“ („Zeit, um über die wahren Kosten von Werbung zu sprechen“).

Ströer will sich dafür einsetzen, dass die gesamte Medienbranche ökologische Verantwortung übernimmt. Das sei auch im Sinne der Werbetreibenden, wie CEO Alexander Stotz beobachtet: „Kommunikationsverantwortliche achten bei der Bewertung ihrer Kampagnenziele nicht nur auf die klassischen Leistungsparameter wie Reichweite, Zielgruppe etc., sondern auch auf einen niedrigeren Carbon Footprint der Kampagne als bisher.“

Ströer selbst will sich insbesondere mit dem Ausbau des digitalen Portfolios zu einem der nachhaltigsten nationalen Medienvermarkter entwickeln. Der DooH-Ausbau ist Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie, wie Ströer immer wieder betont. Ziel des Unternehmens ist es, bis 2025 klimaneutral zu sein. Eine weitere von Ströers Strategien ist die Konstruktion von begrünten Wartehallen. Die komplette Agenda hat der Außenwerber in seinem vierten Nachhaltigkeitsbericht festgehalten.