Die US-amerikanische Rockband Greta Van Fleet beendete Ende März 2023 ihre einjährige USA-Tournee. Teile der Bühnentechnik stammten vom österreichischen Unternehmen AV Stumpfl. Wenngleich die Österreicher in der Digital Signage-Branche mehr für ihre Pixera-Medienserver bekannt sind, sind ihre Projektionswände im Staging-Bereich weit verbreitet. Bei der „Dreams in Gold“-Tour von Greta Van Fleet waren es die Monoblox-Leinwände, die 4K-Projektionen auf der Bühne einfingen.

Für die Bühnenshow hatte Gateway Studios & Production Services (GSPS) aus Missouri ein 4K-Videoproduktionspaket zusammengestellt. Neben den AV-Stumpfl-Leinwänden lieferte GSPS Equipment von Ross Video, Panasonic und Canon sowie Fujinon-Objektive von Fujifilm und 4K-Projektoren von Barco. Für die Monoblox-Wände entschied sich GSPS aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit, Verarbeitungsqualität und hohen Haltbarkeit.

Die Videoinhalte wurden rückprojiziert, mit einer Projektionsdistanz zwischen 11 und 20 Metern. Die Monoblox-Wände in 6,7 mal 3,8 Meter verwendete GSPS für szenische Bildvergrößerungszwecke. Damit war die Band auch in großen Arenen gut sichtbar. Unter anderem trat Greta Van Fleet im Golden 1 Center in Sacramento, Kalifornien, und im AT&T Center in San Antonio, Texas, mit je 19.000 Plätzen auf sowie in der Amalie Arena in Tampa, Florida, mit 21.500 Plätzen.

Mit der „Dreams in Gold“-Tour feierte Greta Van Fleet die Veröffentlichung ihres Albums „The Battle at Garden’s Gate“ im Jahr 2021. Die Tour begann im März 2022 im Heimatstaat der Band in Michigan und endete am 28. März 2023 in Sacramento, Kalifornien.